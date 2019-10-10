В Хэйхэ на таможне побит рекорд по числу туристов

За 9 месяцев пассажиропоток на пункте пропуска Хэйхэ сравнился с 2018 годом. 3 октября через него прошло 6 369 человек. Это рекорд за всю историю таможни города в период навигации.

С января по 7 октября 2019 года пассажиропоток на пункте пропуска Хэйхэ составил 263 362 человека, это сравнимо с показателями 2018 года, сообщает Biang.ru со ссылкой на управление речной безопасности Хэйхэ.

Турпоток значительно увеличился во время китайских октябрьских праздников, которые выпали на период с 1 по 7 октября. За день 3 октября из Хэйхэ в Благовещенск было совершено 50 теплоходных рейсов, их которых 32 осуществлялись китайской стороной.

Для обеспечения безопасности на реке и контроля за работой пункта пропуска, управление речной безопасности Хэйхэ задействовало 924 сотрудника, совершило 162 патрулирования на речных судах и 203 патрулирования на автомобилях.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Амурской области побит рекорд по количеству туристов из Китая. За 9 месяцев 2019 года регион в составе организованных групп посетили 103 223 жителя Поднебесной. При этом за весь прошлый год в Приамурье побывали 101 373 туриста из КНР.