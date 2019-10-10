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10октября
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сегодня, 12:07 3

Дорога в амурское село становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России» (фото)

Дорога в амурское село становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России» (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Архаринского района Оксана. Родственники женщины живут в селе Октябрьский Зейского района. Основная дорога до этого населенного пункта находится в плохом состоянии. Она становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России».

«От Зеи до Депа дорогу подремонтировали после летних ливней, а от Депа до села – там не сделано ничего», – констатирует Оксана. По словам женщины, водители застревающего транспорта подолгу ждут помощи, теряют время. Проблема с дорогой давняя, говорит амурчанка.

«Недавно знакомые ехали – так они ехали полдня. Пробили два раза колесо и еле-еле добрались до деревни», – отмечает Оксана.

Другая проблема Октябрьского связана с водоснабжением. «Одна водовозка на весь поселок. Вот уже вторую неделю не возят воду – не могут отремонтировать водовозку», – рассказывает амурчанка.

Агентство обратилось в администрацию Зейского района с просьбой прокомментировать озвученные проблемы.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    1 час назад

    21 век-губернатор единоросс

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Именно так должны выглядеть дороги



  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    54 минуты назад

    Ещё там больницу ремонтируют почти три года. Только администрация района вам не поможет, там одни алкаголики. Глава прилетал пьяный в Октябрьский на вертушке, даже больного обратно отказался взять. Господу богу жалуйтесь. В ремонте дороги свои интересы у Винтмана. Это первый зам, очень он этот поселок ненавидит.

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