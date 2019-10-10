Дорога в амурское село становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России» (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Архаринского района Оксана. Родственники женщины живут в селе Октябрьский Зейского района. Основная дорога до этого населенного пункта находится в плохом состоянии. Она становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России».

«От Зеи до Депа дорогу подремонтировали после летних ливней, а от Депа до села – там не сделано ничего», – констатирует Оксана. По словам женщины, водители застревающего транспорта подолгу ждут помощи, теряют время. Проблема с дорогой давняя, говорит амурчанка.

«Недавно знакомые ехали – так они ехали полдня. Пробили два раза колесо и еле-еле добрались до деревни», – отмечает Оксана.

Другая проблема Октябрьского связана с водоснабжением. «Одна водовозка на весь поселок. Вот уже вторую неделю не возят воду – не могут отремонтировать водовозку», – рассказывает амурчанка.

Агентство обратилось в администрацию Зейского района с просьбой прокомментировать озвученные проблемы.