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10октября
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сегодня, 11:56 0

В правительстве РФ предложили штрафовать родителей, которые курят при детях

В правительстве РФ предложили штрафовать родителей, которые курят при детях
Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

На заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений КоАП предложили дополнить статьей о наказании родителей курящих детей. Роспотребнадзору было поручено направить соответствующее обращение в Минюст.

Комиссию возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кто принимал в нем участие помимо Колокольцева, телеканал «360» не уточняет.

В Роспотребнадзоре отказались давать комментарии, так как предложение еще окончательно не рассмотрено. В Минюсте предложения по борьбе с детским курением пока не получали.

Норму могут закрепить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. КоАП готовится по поручению главы правительства и должен вступить в силу в 2021 году.

В 2009 году подобный законопроект вносил депутат Госдумы Роберт Шлегель. Он предлагал штрафовать родителей, чьи дети распивают алкоголь, употребляют наркотики или курят, на 2 000 рублей.

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#закон

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