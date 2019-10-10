В правительстве РФ предложили штрафовать родителей, которые курят при детях

На заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений КоАП предложили дополнить статьей о наказании родителей курящих детей. Роспотребнадзору было поручено направить соответствующее обращение в Минюст.

Комиссию возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кто принимал в нем участие помимо Колокольцева, телеканал «360» не уточняет.

В Роспотребнадзоре отказались давать комментарии, так как предложение еще окончательно не рассмотрено. В Минюсте предложения по борьбе с детским курением пока не получали.

Норму могут закрепить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. КоАП готовится по поручению главы правительства и должен вступить в силу в 2021 году.

В 2009 году подобный законопроект вносил депутат Госдумы Роберт Шлегель. Он предлагал штрафовать родителей, чьи дети распивают алкоголь, употребляют наркотики или курят, на 2 000 рублей.