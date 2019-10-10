Благовещенка разыскивает прохожего, который помог ей после ДТП

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Недавно ее сбила машина. Пострадавшей помог прохожий – молодой человек. Его свидетельские показания могут сыграть важную роль в деле о ДТП.

Наезд на пешехода произошел около 10 часов утра 26 сентября. «Я шла домой с работы по привычному маршруту. Перекресток улицы Богдана Хмельницкого и Горького я всегда прохожу в два этапа – дохожу до разделительной аллеи, потом дожидаюсь, когда включится зеленый, и иду дальше. Так было и в тот раз. Когда я пошла через дорогу, меня сбил легковой автомобиль. Сначала закинуло на капот, а потом я упала на асфальт», – вспоминает Надежда Владимировна.

Пострадавшая была напугана и травмирована, поэтому, как признается, сразу не подумала позвонить в полицию. На этом настаивал прохожий, свидетель происшествия. «Он еще говорил, что надо позвонить в полицию. Но водитель, который меня сбил, быстро отвез меня в травмпункт, а затем домой», – продолжает женщина. В настоящее время женщина сидит дома с гипсом на ноге. Из-за несчастного случая она потеряла работу.

В итоге в полицию все-таки позвонили, но с момента ДТП прошло много времени. Тем не менее водителю грозит ответственность за оставление места происшествия. «Мне бы хотелось поблагодарить молодого человека, который помогал мне сесть в машину. К тому же его показания могут повлиять на расследование дела», – говорит Надежда Владимировна.

Примет парня она не запомнила. Пенсионерка просит откликнуться неравнодушного прохожего и позвонить ей по номеру: +7-961-954-05-07.