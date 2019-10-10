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10октября
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сегодня, 11:29 11

Именно так должны выглядеть дороги: в Благовещенске отремонтировали участок на Кузнечной

Именно так должны выглядеть дороги: в Благовещенске отремонтировали участок на Кузнечной
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин и мэр города Благовещенска Валентина Калита проверили, как отремонтирован участок дороги улицы Кузнечной от Краснофлотской до Ленина. 9 октября его сдали в эксплуатацию.

На участке уложили современное покрытие, появились комфортные тротуары и широкие парковки. «Именно так должны в будущем выглядеть дороги областного центра», – говорится в сообщении амурского правительства об участке на Кузнечной. В целом в этом году в Благовещенске ремонтируют 23 участка. 13 из них полностью готовы и проходят комиссионную приемку, на остальных 10 работы еще ведутся.

«Это серьезное испытание, даже можно сказать, школа для подрядчиков и нас. Мы все учимся в этом году, в следующий дорожный сезон мы придем более готовые и будем более эффективно реализовывать нацпроект. Сегодня дорожная отрасль возрождается, у подрядчиков есть возможность тоже развиться, потому что государство вливает сегодня очень серьёзные средства в дорожную инфраструктуру. Требования к качеству выполняемых работ очень высокие, осуществляется контроль на каждом этапе», – рассказал Александр Зеленин.

Поскольку Благовещенск в рамках нацпроекта заявлен до 2024 года, то в настоящее время уже формируется перечень участков улично-дорожной сети города на следующий год.

Большое внимание, по словам мэра Благовещенска, уделяется, в первую очередь, магистральным улицам, которые несут основную транспортную нагрузку в городе, особенно те участки, на которых неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия.

Валентина Калита отметила высокую степень активности населения города в вопросе выбора улиц для дальнейшего ремонта. «Все хотят, чтобы улицы были заасфальтированы, чтобы были пешеходные дорожки, чтобы были светофоры и парковки. Поэтому сегодня, выбирая участки для ремонта, мы опираемся и на мнение жителей нашего города», – сообщила мэр Благовещенска.

Фото: Амур.инфо / Василий Романенков

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#городская власть #областная власть #строительство #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    2 часа назад

    скоро разламают

  • ЕленаР

    ЕленаР
    2 часа назад

    а про ливневки не забыли?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    На Трудовой тоже были прорывные технологии. Правда, комментарии к новости нельзя оставить. https://www.amur.info/news/2019/10/09/161181 говорят, что ремонт будут делать за счёт коммунальщиков. Интересно за счёт каких именно? Рабочие будут работать без зарплаты или руководство продаст то, что находится у них в частной собственности, чтобы покрыть траты. Хотя думается мне, что это будет включено в тариф и сделано за счёт бюджета при любом раскладе.

  • КП

    КП
    1 час назад

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фефелов Иван

    На Трудовой тоже были прорывные технологии. Правда, комментарии к новости нельзя оставить. https://www.amur.info/news/2019/10/09/161181 говорят, что ремонт будут делать за счёт коммунальщиков. Интересно за счёт каких именно? Рабочие будут работать без зарплаты или руководство продаст то, что находится у них в частной собственности, чтобы покрыть траты. Хотя думается мне, что это будет включено в тариф и сделано за счёт бюджета при любом раскладе.



    Да это, вообще, факап. Столько её (улицу эту) летом "гладили", чтоб вот так разодрать. Писец, граждане. Кто-то из "шышек" должен понести отвественность!

  • Флегматичный

    Флегматичный
    1 час назад

    ay

    Да это, вообще, факап. Столько её (улицу эту) летом "гладили", чтоб вот так разодрать. Писец, граждане. Кто-то из "шышек" должен понести отвественность!



    Перед тем, как кто-то из "шышек" "понесет отвественность", (т.е. кому-то чего-то отвесят или навесят), не должны-ли на него сначала "возложить наказание"?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    ЕленаР

    а про ливневки не забыли?



    а то ... по бырому закидали в частном секторе асфальт. а до ливнёвок как то руки не дошли. через пару лет весь асфальт в них и "уползёт".

    А вдоль ОКЦ - это вообще цирк. Там вон на фотках видно, как сделали стоянку и крайние места сделали - "парковка для маломобильных". Это вообще В куда? Маломобильные должны в том месте высаживаться и до ОКЦ добираться? Окай.... а как? там въездов-съездов со стоянки на тротуар то и нет. Надо на коляске-костылях выехать/выбежать на проезжую часть выходит? Под машину.

    А если не для ОКЦ - тогда... тогда... а тогда куда маломобильному с этих мест добираться? до набережной?

    мож валю посадить в коляску- она мастер-класс покажет?

    абсолютно бездумно влепили...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Мы все учимся в этом году, в следующий дорожный сезон мы придем более готовые и будем более эффективно реализовывать нацпроект.



    Круто!

    Оказывается можно неучами прийти работать в Амурское Правительство?

    А потом считать, что за год научился современные дороги делать?

    Не от того ли говорят, что в России одна беда делает другую? )))

  • vitl33

    vitl33
    56 минут назад

    Как они должны выглядеть мы и сами знаем и как выглядят 80% дорог тоже знаем. Калининский переезд уже мурыжат 2 месяца, когда полосу в город доделают, на ж/д путях из-за этих диких ям пробки и получаются аж до круга.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    25 минут назад

    В каком веке живут благовещенские дорожники?

  • alex 3

    alex 3
    3 минуты назад

    именно так должны уничтожаться газоны ради стоянок! Ну со и стояночками то ценник конечно повыше будет.

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