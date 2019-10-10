Именно так должны выглядеть дороги: в Благовещенске отремонтировали участок на Кузнечной

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

На участке уложили современное покрытие, появились комфортные тротуары и широкие парковки. «Именно так должны в будущем выглядеть дороги областного центра», – говорится в сообщении амурского правительства об участке на Кузнечной. В целом в этом году в Благовещенске ремонтируют 23 участка. 13 из них полностью готовы и проходят комиссионную приемку, на остальных 10 работы еще ведутся.

«Это серьезное испытание, даже можно сказать, школа для подрядчиков и нас. Мы все учимся в этом году, в следующий дорожный сезон мы придем более готовые и будем более эффективно реализовывать нацпроект. Сегодня дорожная отрасль возрождается, у подрядчиков есть возможность тоже развиться, потому что государство вливает сегодня очень серьёзные средства в дорожную инфраструктуру. Требования к качеству выполняемых работ очень высокие, осуществляется контроль на каждом этапе», – рассказал Александр Зеленин.

Поскольку Благовещенск в рамках нацпроекта заявлен до 2024 года, то в настоящее время уже формируется перечень участков улично-дорожной сети города на следующий год.

Большое внимание, по словам мэра Благовещенска, уделяется, в первую очередь, магистральным улицам, которые несут основную транспортную нагрузку в городе, особенно те участки, на которых неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия.

Валентина Калита отметила высокую степень активности населения города в вопросе выбора улиц для дальнейшего ремонта. «Все хотят, чтобы улицы были заасфальтированы, чтобы были пешеходные дорожки, чтобы были светофоры и парковки. Поэтому сегодня, выбирая участки для ремонта, мы опираемся и на мнение жителей нашего города», – сообщила мэр Благовещенска.

Фото: Амур.инфо / Василий Романенков