Глава Приамурья побывал в пострадавших от паводка населенных пунктах

Фото: amurobl.ru

В рамках визита в Селемджинский и Мазановский районы губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в наиболее пострадавших от паводка селах Мазаново и Угловое, а также в поселке Норск. Глава региона посетил соцобъекты и ответил на вопросы амурчан.

Первым объектом посещения стала школа Норска, которую во время паводка подтопило. В школе во время подъема воды был организован пункт временного размещения, откуда людей перевозили в ПВР поселка Февральск. Тогда 80 жителей Норска отказались от эвакуации и остались в поселке, большая часть разместилась под крышей школы. Вместе с ними жили и дежурили спасатели. В школе был организован оперативный штаб. С уходом воды здесь было проведено обследование здания и начался ремонт помещений начальных классов. Сейчас строители перешли к ремонту остальных кабинетов средней школы, идет замена полов, системы отопления, дверей, проводится косметический ремонт кабинетов.

Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал, что после ремонта классов будут начаты строительные работы в спортзале, коридоре и работы по обшивке фасада здания.

«Ученики занимаются в две смены. Всего учится 33 ребенка», – сказал директор школы поселка Норск Николай Сенчишин.

Губернатор поинтересовался у главы Селемджинского района, какие меры поддержки уже оказаны жителям Норска.

«Выплаты из регионального и федерального бюджетов проводятся, овощи розданы населению, проведена дератизация, сейчас решается вопрос о повторной дератизации. Печи в жилых домах восстановлены. Сейчас все ожидают поступления денег на ремонт и приобретение жилья», – сказал Мухамед Беков.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, Василий Орлов побеседовал с Татьяной Корсаковой, чей дом признан аварийным. Женщина живет в зимней кухне и не собирается переезжать в пункт длительного размещения. Двое несовершеннолетних детей находятся у родственников. Семье были перечислены средства из федерального и областного бюджетов.

Попытавшись убедить амурчанку переехать в пункт размещения в Благовещенск, Василий Орлов поручил руководству района и социальным службам взять на карандаш семью и оказать помощь в скорейшем переселении в новое жилье после получения сертификатов.

Еще один житель поселка Юрий Щура также рассказал губернатору о том, как обстоят дела в его доме. Строители полностью закончили ремонт печи, и он начал ремонтировать дом самостоятельно.

Следующей точкой командировки главы региона стало село Угловое. Здесь во время наводнения пострадала школа. Сейчас ведется замена полов в кабинетах первого этажа школы и детского сада, строители укрепляют несущую стену в подвале школы. Вода не затронула мебель и учебное оборудование, во время паводка их перенесли на верхние этажи. Сейчас 38 детей Углового временно ездят на обучение в село Таскино.

С просьбой переселить в пункт длительного размещения в Благовещенск к губернатору обратилась жительница Углового Любовь Тоушкина. Пенсионерка пожаловалась на неблагоприятные условия в квартире сына, где она проживает в настоящий момент.

«Пожилые люди у нас находятся на особом контроле. Прошу глав районов обратить отдельное внимание на пенсионеров, чтобы они не только своевременно получили средства на жилье, но и приобрели квартиры и благополучно переселились в них», – сказал губернатор Приамурья.

В Мазаново работала и мобильная приемная губернатора. Ранее специальный автомобиль и сотрудники управления по работе с обращениями граждан областного правительства посетили села Угловое, Богословка и Козловка. После в течение дня приняли 10 обращений в селе Путятино. Всего за два дня было принято 31 обращение от жителей на имя губернатора. В основном амурчан интересуют сроки предоставления сертификатов на жилье и проведение капитального ремонта.

Некоторые вопросы, для ответа на которые требуется детальное изучение ситуации, Василий Орлов поручил собрать через мобильную приемную и направить профильным специалистам.

Последним пунктом поездки в Мазаново стал детский сад «Солнышко». Сейчас он не работает, причина – несоответствие воды нормативам.

«Для возобновления работы детсада были необходимы облучатели, которые будут очищать воду. Они уже закуплены за счет благотворительных средств, выделенных компанией "Петропавловск". В течение недели ожидаем поставку и займемся монтажом оборудования. После этого сможем принимать детей», – сказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

Губернатор напомнил, что региональному министерству природных ресурсов дано поручение разработать карту зон подтопления в Приамурье. Эта работа, а также подготовка документов может занять около двух лет.

«Суть работы в том, чтобы определить подтопляемые, потенциально опасные зоны. В них не будут выдаваться разрешения на строительство, а те граждане, которые будут получать средства на приобретение жилья после ЧС, не смогут купить жилье в этих зонах. Думаю, что эти меры позволят обезопасить население и снизить количество граждан, которые потенциально могут пострадать от паводков и наводнений», – сказал Василий Орлов.