Две россиянки задушили насильника шнуром и отправились под суд

В Дагестане две женщины убили мужчину зарядкой для телефона. По информации следствия, он изнасиловал одну из обвиняемых.

По данным следствия, в Махачкале 25-летний мужчина пригласил к себе бывшую сожительницу, с которой был в ссоре. Когда женщина пришла в квартиру, он совершил в отношении нее насильственные действия. А после этого потребовал от женщины оформить кредит в банке и все деньги отдать ему.

Женщина отправилась к родственнице, с которой они спланировали убийство насильника. Они пришли к мужчине, когда он спал, и связали ему руки. После этого они задушили его проводом от зарядного устройства для мобильного телефона.

Следствие обвиняет женщин по статье 105 УК РФ («Причинение смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, сообщает «Лента.ру».

По этой же статье было предъявлено обвинение сестрам Хачатурян. Их задержали по подозрению в убийстве их отца Михаила. Сестры заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны. В августе 2019 года следствие подтвердило, что Михаил Хачатурян действительно совершал в отношении них насильственные действия.