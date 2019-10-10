Водитель, убивший женщину в Благовещенске, предстанет перед судом

Как установило следствие, водитель видел, что для него горел запрещающий сигнал светофора, тем не менее вылетел на перекресток. В этот момент на зеленый свет проезжую часть переходила 69-летняя женщина. Машина сбила ее насмерть.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Через несколько минут во дворе одного из домов по улице Василенко его задержали сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский». Выяснилось, что автомобилист, насмерть сбивший женщину, ранее привлекался не только к административной, но и к уголовной ответственности за то, что не раз садился пьяным за руль.

Против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, опрошены свидетели и очевидцы, проведены иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В результате следователь собрал достаточные доказательства вины водителя.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено надзорным ведомством. Фигурант уголовного дела предстанет перед судом. Ему грозит длительное лишение свободы.