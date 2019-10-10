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10октября
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сегодня, 10:59 6

Москва не будет рекомендовать Оксану Степанову на пост бизнес-омбудсмена

Москва не будет рекомендовать Оксану Степанову на пост бизнес-омбудсмена

Амурский бизнес-омбудсмен Оксана Степанова покинет должность, которую она занимала с октября 2014 года. Срок ее полномочий истекает в ноябре, и кандидатуру Оксаны Степановой не будут рекомендовать на новый срок. Это следует из ответа, который радиостанция «Эхо Москвы в Благовещенске» получила из аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Туда редакция обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, 3 октября Свободненский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Оксаны Степановой. Ее признали виновной в незаконной торговле алкоголем и приговорили к штрафу в 3,5 миллиона рублей.

Оксана Степанова сообщила Амур.инфо, что намерена обжаловать приговор, так как не считает себя виновной и считает, что уголовное дело в большей мере связано с ее должностью. Пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Амурской области она занимает с 2014 года, и на протяжении нескольких лет не раз заявляла о конфликтах с контрольно-надзорными органами.

При этом в СМИ появилась информация, что Оксану Степанову уже отстранили от занимаемой должности омбудсмена. Редакция радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» направила запрос по этому поводу в аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ.

«Информацией о приговоре в отношении Оксаны Степановой и ее дальнейших действиях по юридической защите своей позиции мы располагаем из открытых источников.​ ​Срок полномочий Степановой как​ уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области истекает в ноябре 2019 года. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей не сможет​ предложить ее кандидатуру губернатору для утверждения на очередной срок», – сообщается в ответе на запрос.

Также в аппарате уполномоченного отметили, что, будучи официальным уполномоченным, Оксана Степанова хорошо выполняла свою работу в течение всего периода деятельности, работая при этом на безвозмездной основе.

Корреспондент Амур.инфо обратился к Оксане Степановой с просьбой прокомментировать ситуацию. «Я все-таки не утратила веру в правосудие, что будет дальше, пока затрудняюсь ответить. Но, думаю, если мое место займет такой же справедливый и порядочный человек, который реально будет защищать предпринимателей области, то он должен будет заниматься бизнесом, чтобы владеть ситуацией в реальной жизни. До сих пор ко мне обращаются предприниматели, даже из СИЗО пишут, на которых было оказано давление со стороны правоохранительных органов и которые не могут это побороть. В целом же есть проекты, которые я хочу реализовать, поэтому доверие предпринимателей к себе и институту я не потеряла, а это самое главное и прежде всего!» – поделилась Оксана Степанова.

О том, что с амурскими предпринимателями консультируются по поводу новой кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена, Амур.инфо рассказал председатель Амурского регионального отделения «Опоры России» Борис Белобородов. Он поделился своим мнением насчет последних событий вокруг персоны Оксаны Степановой.

«Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы, и одним из ограничений для замещения этой должности является судимость. По формальным признакам, мне кажется, Оксане Викторовне невозможно занимать эту должность. Но, если она будет обжаловать приговор, он не вступит в законную силу, возможно, будет отменен или изменен судом второй инстанции, тогда возникнет новая ситуация. Нужно подождать решение суда второй инстанции. Лично от себя искренне желаю Оксане Викторовне, чтобы эта ситуация разрешилась в ее пользу», – высказался Борис Белобородов.

Он поделился, что обсуждение новой кандидатуры на этот пост идет уже давно. «С амурскими предпринимателями на этот счет советуются уже почти год. Но, насколько я знаю, ни одна из рассматриваемых кандидатур по разным причинам еще на областном уровне не дошла до окончательного одобрения. О федеральном уровне у меня информации нет. Мое глубокое убеждение, что эту должность должен занимать специалист с юридическим образованием либо хороший управленец со штатом квалифицированных сотрудников в области права», – добавил Борис Белобородов.

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#закон #суды #Эхо Москвы #бизнес

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Какая интересная информация: "Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы"

    "в аппарате уполномоченного отметили, что Оксана Степанова выполняла свою работу на безвозмездной основе"

    Век живи, век учись. Оказывается государственный гражданский служащий трудится на безвозмездной основе!

  • Поиск

    Поиск
    2 часа назад

    Б-29 1 минута назад

    Какая интересная информация: "Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы"

    "в аппарате уполномоченного отметили, что Оксана Степанова выполняла свою работу на безвозмездной основе"

    Век живи, век учись. Оказывается государственный гражданский служащий трудится на безвозмездной основе!

    +++++++++++++++++++++++++++++

  • Поиск

    Поиск
    2 часа назад

    Б-29 1 минута назад

    Какая интересная информация: "Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы"

    "в аппарате уполномоченного отметили, что Оксана Степанова выполняла свою работу на безвозмездной основе"

    Век живи, век учись. Оказывается государственный гражданский служащий трудится на безвозмездной основе!

    +++++++++++++++++++++++++++++

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Б-29

    Какая интересная информация: "Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы"

    "в аппарате уполномоченного отметили, что Оксана Степанова выполняла свою работу на безвозмездной основе"



    Тоже обратил на это внимание! )



    Век живи, век учись. Оказывается государственный гражданский служащий трудится на безвозмездной основе!



    Все бы госчиновники так! )))



  • dance

    dance
    1 час назад

    Oldlord
    Б-29

    Какая интересная информация: "Должность уполномоченного является должностью государственной гражданской службы"

    "в аппарате уполномоченного отметили, что Оксана Степанова выполняла свою работу на безвозмездной основе"



    Тоже обратил на это внимание! )



    Век живи, век учись. Оказывается государственный гражданский служащий трудится на безвозмездной основе!



    Все бы госчиновники так! )))





    Сначала депутаты. Они ж у нас законодатели)))

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Должность уполномоченного по правам предпринимателей НЕ является должностью государственной гражданской службы. Тут господин Белобородов не прав, видимо не достаточно хорошо знает законодательство. Уполномоченный по правм предпринимателей является лицом, замещающим государственную должность (это не должность государственной гражданской службы) на общественных началах. Зарплата ему не платится, но при этом ряд льгот предоставляется. Так что не все уж так безвозмездно.

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