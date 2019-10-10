Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 2

Аллею династий железнодорожников заложили в Шимановске

Аллею династий железнодорожников заложили в Шимановске
Фото: admshim.amurobl.ru

В Шимановске была заложена Аллея династий железнодорожников. На открытии нового памятного места перерезали символическую ленточку.

Этот проект стал возможен благодаря грантовым средствам. Одна из политических партий объявила всероссийский конкурс общественно значимых инициатив для первичных партийных организаций. На конкурс вышло шимановское отделение с двумя проектами, одним из которых и была «Аллея династий железнодорожников». Кроме выигранных в конкурсе средств организаторы привлекли спонсоров и волонтеров.

«Жители неоднократно обращались к мэру, в администрацию и к нам в приемную с тем, чтобы территорию возле вокзала рядом с предприятиями городского железнодорожного узла благоустроили. Так и родился проект Аллеи. Все, что мы видим сегодня, – это только начало. Я искренне хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому проект стал возможен. Это мэр Шимановска Павел Викторович Березовский, директор предприятия ДЭП-190 Сергей Викторович Новиков, это руководители всех железнодорожных предприятий города. Руководство и коллектив "Городского хозяйства", МУП "Родник", воспитанники и педагогический коллектив "Амурского технического колледжа", руководство магазина "Эдельвейс". Особая благодарность ветеранам-железнодорожникам. Уверена, что в скором времени на месте этой аллеи появится настоящий парк», – сказала открывавшая мероприятие секретарь местного отделения политической партии Светлана Боешко.

Мэр добавил, что этот проект – настоящий вклад в историю населенного пункта. «Наш город по праву можно назвать железнодорожным. Именно железная дорога дала Шимановску жизнь. От того эта аллея станет данью памяти тем семьям, чей вклад в развитие отрасли, а значит и всего города неоценим. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это место благоустраивалось и дальше», – сказал он.

На мероприятии присутствовал также начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков. «Мы с большим удовольствием сегодня присоединяемся к этой акции. Самое главное и важное – это сохранение памяти. Без памяти мы не сможем двигаться вперед. Спасибо за то, что такой проект стал возможным, за то, что мы можем сохранить память о людях, об их делах и заслугах», – отметил Александр Анатольевич.

После торжественной части все собравшиеся на открытии ветераны-железнодорожники смогли посадить дерево и поставить табличку с фамилией династии. Посадили по саженцу и почетные гости Александр Скачков и Павел Березовский, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

Просмотров всего: 497

#Шимановск

распечатать

Фотогалерея

Общество 3

Под Шимановском возобновили поиски бабушки из-за появления трупного запаха

Происшествия

В Шимановске вспыхнула кровля жилого дома
Власть 21

Шестеро депутатов Шимановска, заявлявшие об уходе, вернулись обратно в городской Совет

Власть 12

Депутаты возвращаются: состав Шимановского горсовета снова меняется
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    сколько "Берёз" посадили в итоге?))

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    49 минут назад

    Хорошая инициатива! Шимановску еще бы установить памятник (бюст) покровителю начального города - Николаю Гондатти (город когда-то носил его имя и он до 1917 г. много делал для Шимановска) и установить хорошие, достойные, парадные Городские ворота, хотя бы одни - Главные (Центральные) ворота на въезде в город. Тем более, что у города в следующем году будет сразу несколько юбилеев:

    - 110-летие со дня основания (1910 г.),

    - 100-летие со дня присвоения городу современного имени (1920 г.),

    - 70-летие возведения Шимановска в ранг города (1950 г.),

    - 45-летие присвоения городу статуса города областного подчинения (1975 г.).

    (Редкий случай даже в России, когда совпадают в один год подобные юбилеи!)

    А еще и :

    - 365-летие героической Кумарской обороны - битвы ( март, 1655 г.)

    - 160-летие Николая Гондатти (1860-1946), чье имя носил город,

    - 100-летие с окончания Гражданской войны в Приамурье (1918-1920 гг.)

    - 75-летие Победы в ВОВ и 75-летие Победы в советско-японской войне

    - 45-летие объединения «БАМстройиндустрия» (г.Шимановск, 1975 г.), сделавший Шимановск центром стройиндустрии БАМа;

    и другие юбилеи Шимановска и района 2020-го года...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь