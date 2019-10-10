Аллею династий железнодорожников заложили в Шимановске

Фото: admshim.amurobl.ru

В Шимановске была заложена Аллея династий железнодорожников. На открытии нового памятного места перерезали символическую ленточку.

Этот проект стал возможен благодаря грантовым средствам. Одна из политических партий объявила всероссийский конкурс общественно значимых инициатив для первичных партийных организаций. На конкурс вышло шимановское отделение с двумя проектами, одним из которых и была «Аллея династий железнодорожников». Кроме выигранных в конкурсе средств организаторы привлекли спонсоров и волонтеров.

«Жители неоднократно обращались к мэру, в администрацию и к нам в приемную с тем, чтобы территорию возле вокзала рядом с предприятиями городского железнодорожного узла благоустроили. Так и родился проект Аллеи. Все, что мы видим сегодня, – это только начало. Я искренне хочу поблагодарить всех тех, благодаря кому проект стал возможен. Это мэр Шимановска Павел Викторович Березовский, директор предприятия ДЭП-190 Сергей Викторович Новиков, это руководители всех железнодорожных предприятий города. Руководство и коллектив "Городского хозяйства", МУП "Родник", воспитанники и педагогический коллектив "Амурского технического колледжа", руководство магазина "Эдельвейс". Особая благодарность ветеранам-железнодорожникам. Уверена, что в скором времени на месте этой аллеи появится настоящий парк», – сказала открывавшая мероприятие секретарь местного отделения политической партии Светлана Боешко.

Мэр добавил, что этот проект – настоящий вклад в историю населенного пункта. «Наш город по праву можно назвать железнодорожным. Именно железная дорога дала Шимановску жизнь. От того эта аллея станет данью памяти тем семьям, чей вклад в развитие отрасли, а значит и всего города неоценим. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это место благоустраивалось и дальше», – сказал он.

На мероприятии присутствовал также начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков. «Мы с большим удовольствием сегодня присоединяемся к этой акции. Самое главное и важное – это сохранение памяти. Без памяти мы не сможем двигаться вперед. Спасибо за то, что такой проект стал возможным, за то, что мы можем сохранить память о людях, об их делах и заслугах», – отметил Александр Анатольевич.

После торжественной части все собравшиеся на открытии ветераны-железнодорожники смогли посадить дерево и поставить табличку с фамилией династии. Посадили по саженцу и почетные гости Александр Скачков и Павел Березовский, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.