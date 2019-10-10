В Завитинском районе обновили сельский дом культуры

В селе Иннокентьевка Завитинского района отремонтировали дом культуры. Обновление произошло в рамках инициативного бюджетирования. В здании заменили окна и двери, отремонтировали отопление.

В доме культуры села Иннокентьевка занимаются девять творческих коллективов. Чтобы репетиции и концерты проходили комфортнее, они вместе с другими местными жителями подали заявку на участие в проекте по поддержке местных инициатив, организованном министерством финансов Приамурья, предложив отремонтировать главный культурный центр села.

В последний раз текущий ремонт в здании был шесть лет назад. Дом культуры приводили в порядок ежегодно, но делали только косметический ремонт. Теперь же в нем заменили 16 деревянных окон на металлопластиковые, заменили входные двери и двери в актовый зал, а в фойе культурного учреждения отремонтировали отопление. На все работы потратили более 1 миллиона рублей.

В текущем году 19 районов Амурской области реализуют 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники хотят обустроить места массового отдыха населения, установить объекты физической культуры и массового спорта и благоустроить учреждения культуры. Некоторые готовы осветить улицы и обустроить места захоронений. Реализовать предложенные проекты необходимо к концу года.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. Так в селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей, подчеркивает глава региона.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в правительстве страны. Она предусматривает благоустройство территорий в селах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья. Как сообщает правительство Амурской области, благодаря социально-экономической политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, удастся улучшить качество жизни сельских жителей и остановить отток населения из сел.