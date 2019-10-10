В Приамурье ищут пропавшего рыбака

В четверг, 10 октября, в 09:00 водолазная группа областного ПСО выдвинулась на место проведения поисковых работ в селе Новинка Благовещенского района. Накануне, 9 октября, на озере во время рыбалки мог утонуть мужчина 1947 года рождения.

На водоеме была обнаружена перевернутая лодка. Полицейские самостоятельно проводили поисковые мероприятия, а 10 октября было решено привлечь водолазов для исследования дна озера, сообщается в Инстаграме Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#происшествия

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Александр Авдеев