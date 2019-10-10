В Приамурье военнослужащих готовят к боевым условиям с помощью стрессовых полос

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На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, созданы специальные стрессовые штурмовые полосы. Каждая полоса максимально воссоздает психофизическую обстановку реальных боевых действий. Она направлена на подготовку военнослужащих к уверенным действиям в боевых условиях и других кризисных ситуациях.

В состав полосы входят около десяти препятствий, после которых военнослужащие выполняют стрельбу из штатного оружия. Военнослужащие преодолевают высотные стены с проломами, простреливаемые участки для переползания под колючей проволокой, горящий лабиринт и дымовую завесу. На всех этапах происходит звуковое и визуальное стрессовое давление с имитацией стрельбы и взрывов боеприпасов.

Полоса разработана специалистами психологической работы и позволяет формировать стрессовую устойчивость у военнослужащих в несколько раз быстрее, по сравнению со стандартными методами.

Военнослужащие объединения уже приступили к освоению новой полосы препятствий. За первую неделю ее прошло более 3 тысяч человек. Работа по усовершенствованию методик психологической подготовки подразделений будет продолжена, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.