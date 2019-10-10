Нужно ли садоводам платить за колодцы и скважины: обзор прессы

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Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Сегодня в именинниках «Амурская правда»: газета столь редко стала выходить, что именно ей, скучая, я отдаю пальму первенства. О чем уже успел прочитать. Для начала о том, что некий местный бизнесмен не заплатил налогов на 14 миллионов рублей. Фамилия не указана, а жаль, можно было бы проконсультироваться, как самому не проколоться.

Еще пишут о том, что бизнес-омбудсмена Степанову приговорили к штрафу в 3,5 миллиона рублей за незаконный оборот алкоголя. Фамилия указана, можно консультироваться, как не проколоться.

Также в номере

Изучая главную газету области, узнаете, что через 20 дней в Благовещенске отремонтируют все перерытые дороги. Будете в курсе того, чем кормят школьников на 20 рублей. Надо бы попробовать кормить на 20 рублей себя – интересно, получится ли? Кошколюбы могут прочесть о том, как научить кошку стать человеколюбом – секретами этой науки делится ни кто иной, как Юрий Куклачев.

Много нового, прямо скажу, вы узнаете, раскрыв «Амурку» на странице «Рецепты». Здесь с десяток способов приготовить блюда из картошки. Сам-то я знаю только один. Нет, два: еще в костре печь, а оказывается… И подумав мельком о предстоящем завтраке, переключаюсь на другие публикации.

Очень интересно

Еще рекомендую прочесть заметки Арины Шевченко о завершении ее личного эксперимента по освоению огородной науки. Арина сама, своими собственными хрупкими ручками возделала огород, вырастила урожай, набила шишек на ошибках, подготовила землю к зиме и будущим урожаям и, смахнув со лба пот (ворочать вилами и лопатой – та еще работенка), рассказала о своем опыте читателям. И еще обращаю ваше внимание на полосу, где рассказываются все подробности о двухпроцентной ипотеке.

Напишут же такое

Беру в руки «Аргументы неделi». В еженедельнике рассуждают, является ли нетрадиционная сексуальная ориентация среди высших чиновников данью западной моде или насущной потребностью пресыщенных жизнью и деньгами слуг народа? Пребывая в недоумении, что названы лишь чиновники, хотя хватает и других, углубился в чтение заметки о том, что ацтеки были родом из Сибири. Представляете? Получается, уже в древности – далекой древности! – люди сваливали из наших краев в поисках лучшей доли, что уж о сегодняшнем дне говорить. И, не переставая покачивать головой, беру в руки «Комсомольскую правду».

Не пропусти

И вот – «Комсомолка». Западные экономисты на ее страницах предсказали скорый крах рублю. Верить или нет? Для начала взгляните на курс доллара. Потом почитайте наших экономистов. И вывод напросится сам собой. Что еще. Еще о том пишут, как правильно закрыть село. Нужно просто закрыть в нем школу. Там еще написано про больницу, но часто ли увидите больницу в селе?

Еще газета консультирует – нужно ли дачникам платить за колодцы и скважины. У садоводов возникает ощущение, что их просто выживают с обжитой земли. В пользу каких-то новых, уже не бедных, собственников, которые за все в состоянии заплатить. Но все вышеназванное – мелочь по сравнению с основным материалом издания.

На посошок

К основным я отнес публикацию о детских годах Владимира Путина. Мне сегодня трудно представить, что его звали Володей, но так было. Об этом рассказала его учительница. В своих воспоминаниях она написала, что у Путина в жизни все так хорошо сложилось, потому что он много работал, не считаясь с личным временем; настойчиво шел к поставленной цели, добивался результативности в работе, стремился доводить начатое дело до конца. Особо подчеркну, что «до конца» сказала учительница. Что она имела виду – спрашивайте у нее.