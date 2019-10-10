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10октября
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сегодня, 09:17 2

Олег Кожемяко передумал возвращать прямые выборы мэров в Приморье

Олег Кожемяко передумал возвращать прямые выборы мэров в Приморье
Фото: realty.ria.ru

В Приморье отказываются от проведения всенародных выборов глав муниципалитетов. Законопроект об этом, прошедший первое чтение в регионе, решили снять с рассмотрения.

С письмом об отзыве законопроекта в адрес приморского парламента обратился вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко.

По информации ИА PrimaMedia, мотивом для отзыва законопроекта стало проводимое в крае преобразование территорий в муниципальные округа, а также резко негативное отношение к идее прямых выборов со стороны назначенных через думы глав муниципалитетов. Против прямых выборов высказались 26 из 34-х глав.

После назначения врио губернатора края Олег Кожемяко высказывался в поддержку возврата прямых выборов. «Выборы всегда должны быть, население должно выбирать человека и в городе, и в крае. Почему, если в крае они (выборы – Прим.ред.) есть, то в муниципалитетах их нет? Пускай народ сам определяется и сам несет ответственность за свой выбор», – говорил Кожемяко в октябре 2018 года.

В этом же месяце Олег Николаевич внес на рассмотрение депутатов законопроект, разрешающий возврат прямых выборов глав в городские округа и муниципальные районы.

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#выборы #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    30 минут назад

    всё делается против народа

  • Baska

    Baska
    23 минуты назад

    Придумал-передумал, как Медведев

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