Амурские продукты представили в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Амурская область участвует в российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Выставка проходит с 9 по 12 октября в Москве, на территории ВДНХ. Амурская область представляет масло из сои, дальневосточный мёд и крем-мёд с ягодами и орехами, варенье из сосновых шишек, мармелад с добавление мёда.

Еще один продукт – экстракт из даурской лиственницы. Дигидрокверцетин амурского производства применяется в различных отраслях: животноводстве, растениеводстве, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.

«Золотая осень» – это крупнейший ежегодный аграрный форум, который собирает производителей продукции АПК, сельскохозяйственной техники, оборудования со всей России. Участие Приамурья в выставке обеспечивает Центр поддержки экспорта.

«Эта выставка интересна тем, что мы еще раз можем напомнить всем – Амурская область не только житница Дальнего Востока. У нас производят много интересных, полезных продуктов, которые не только экспортируют в разные страны, но и активно распространяют в другие регионы РФ», – отметила консультант по экспортным проектам Центра поддержки экспорта Амурской области Татьяна Простакишина.

Амурскую область представляют четыре компании: «Пчелкин дом», «Тайга Органика», ООО «Соя АНК» и АО «Аметис». Продукция региона представлена в 265 павильоне, зал «А».

Тематика выставки обозначена в пяти основных разделах: «Регионы России. Зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело».