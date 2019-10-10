Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:18 0

Амурские продукты представили в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Амурские продукты представили в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Амурская область участвует в российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Выставка проходит с 9 по 12 октября в Москве, на территории ВДНХ. Амурская область представляет масло из сои, дальневосточный мёд и крем-мёд с ягодами и орехами, варенье из сосновых шишек, мармелад с добавление мёда.

Еще один продукт – экстракт из даурской лиственницы. Дигидрокверцетин амурского производства применяется в различных отраслях: животноводстве, растениеводстве, а также в пищевой и фармацевтической промышленности.

«Золотая осень» – это крупнейший ежегодный аграрный форум, который собирает производителей продукции АПК, сельскохозяйственной техники, оборудования со всей России. Участие Приамурья в выставке обеспечивает Центр поддержки экспорта.

«Эта выставка интересна тем, что мы еще раз можем напомнить всем – Амурская область не только житница Дальнего Востока. У нас производят много интересных, полезных продуктов, которые не только экспортируют в разные страны, но и активно распространяют в другие регионы РФ», – отметила консультант по экспортным проектам Центра поддержки экспорта Амурской области Татьяна Простакишина.

Амурскую область представляют четыре компании: «Пчелкин дом», «Тайга Органика», ООО «Соя АНК» и АО «Аметис». Продукция региона представлена в 265 павильоне, зал «А».

Тематика выставки обозначена в пяти основных разделах: «Регионы России. Зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма», «Животноводство и племенное дело».

Просмотров всего: 107

#производство #сельское хозяйство

распечатать


Экономика 2

Китайский фермер разводит свиней-гигантов
Общество 2

В Якутии нашли алмаз-матрешку
Общество

Свободненский район опередил всех по сбору урожая овощей
Общество 66

Мелиорация спасет амурские сельхозугодья от затопления
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь