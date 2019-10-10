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10октября
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С космодрома Восточный планируют запустить на Луну мини-луноход

С космодрома Восточный планируют запустить на Луну мини-луноход
Фото: Амур.инфо

Россия планирует запустить мини-луноход на Луну в составе автоматической посадочной станции «Луна-28». Об этом заявил руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.

В январе научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск «Луны-28» намечается в 2027 году. Ей предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде. При этом тяжелый луноход планируется доставить на Луну посадочной станцией «Луна-29» в 2028 году.

«Первоначально планировалось, что она ("Луна-28" – Прим. ред.) будет состоять только из посадочной станции с основной задачей доставки на Землю образцов грунта с южного полюса Луны», – сказал Максим Литвак на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас предлагается, что это будет не только доставка образцов на Землю, но и автономный среднего размера ровер», – добавил он.

В презентации, представленной Литваком, отмечалось, что мини-луноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Кроме того, его оборудуют манипулятором. Он отметил, что ученые предлагают «прилунить» «Луну-28» рядом с посадочной станцией «Луна-27», запуск которой планируется в 2025 году. Это позволит роверу перевести образцы лунного грунта с «Луны-27» на «Луну-28».

Литвак также сообщил, что один из вариантов предполагает создание мини-лунохода для «Луны-28» Германским центром авиации и космонавтики.

Ранее источник РИА в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Луну-28» планируют запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03.

В 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» доставили на Землю образцы лунного грунта.

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#космодром #космос

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