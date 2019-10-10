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10октября
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Усиление ветра и снижение температуры: прогноз погоды в Приамурье на 10 октября

Усиление ветра и снижение температуры: прогноз погоды в Приамурье на 10 октября
Фото: pixabay.com

10 октября в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10, местами с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 5...10, по северу – 2...7, местами по северо-западу – до минус 3.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 8...10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #концерты

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