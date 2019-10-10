Фильмы про экзорцизм, снятые по реальным событиям

Грядут выходные, а это значит, что кто-то высвободит себе время и для домашнего кинопросмотра. Если ваша цель пощекотать себе нервы – смотрите нашу подборку фильмов про экзорцизм, часть из которых снята по реальным событиям. И не забывайте в комментариях делиться, какой фильм про изгнание нечистых запомнился вам больше всего.

ОБРЯД, 2011

Если в фильме есть Энтони Хопкинс, значит, кинокартина обещает быть жуткой. В сюжете этой еще и заложена реальная история из книги Мэтта Баглео «Обряд: Проведение современного экзорцизма».

ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО, 2014 ГОД

В основу этого триллера заложена биографическая книга нью-йоркского экс-полицейского Ральфа Сарчи «Остерегайтесь ночи». Если верить его словам, то он зачастую сталкивался со сверхъестественным во время службы.

ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ, 2005 ГОД

Этот фильм можно по праву считать классикой среди экранизированных историй про экзорцизм. За основу был взят реальный случай, произошедший в Германии в 70-е годы: на протяжении 10 месяцев из молодой девушки изгоняли демонов, а потом она умерла.

ОДЕРЖИМАЯ, 2013 ГОД

Нельзя отнести этот триллер к фильмам, снятым по реальным событиям, но он достоин занять место в сегодняшнем списке. Хотя бы за изобретательность его создателей, которые так хотели выдать сюжет за правду, что даже создали фейковый сайт с якобы документальными файлами.

ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ, 2015 ГОД

Из Ватикана утекла видеозапись с неудачным обрядом экзорцизма. Какие последствия это вызвало – смотрите сами. Стоит сказать, что данный фильм собрал огромное множество негативных отзывов, но все же глянуть его вечерком можно.

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА, 2010 ГОД

Малобюджетный фильм на тему экзорцизма, выполненный в модном для того времени стиле репортажная съемка. Предупреждаем, что данная кинокартина придется по вкусу не каждому.

ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ ЛОГАН, 2014 ГОД

И завершает нашу подборку еще один ужастик в стиле репортажной съемки. Если закрыть глаза на некоторые нелепицы, то он может не хило напугать.