С произведений искусства предложено снять избыточные возрастные ограничения

Промежуточную возрастную маркировку книг, спектаклей и экспозиций следует отменить или сделать ее добровольной как ориентир для родителей, помогающим понять, для какой возрастной аудитории предназначено то или иное произведение искусства. При этом обозначение «18+» останется, чтобы оградить детей от недопустимой для их возраста информации.

Эти предложения сформулированы в новой редакции проекта закона, подготовленного комитетом Госдумы по культуре. Как сообщает «Парламентская газета», предпосылками для отмены действующих ограничений стали резонансные случаи, когда в книжных магазинах школьникам отказывались продать стихи Бродского и Есенина. В том, что это способно отбить у подростков охоту к чтению, глава комитета Елена Ямпольская убедилась в ходе рейда по книжным магазинам. Там она увидела Библию, «Ромео и Джульетту», «Сказки братьев Гримм» и «Волшебник Изумрудного города» – все с маркировкой 16+. «Я так понимаю, что до 16 лет в нашей стране читать запрещено», – поделилась впечатлениями парламентарий на заседании комитета.

При этом, напоминают авторы инициативы об отмене избыточной возрастной маркировки, в прайм-тайм на телевидении показывают ток-шоу, по сравнению с которыми и «Декамерон» покажется детским лепетом. К тому же книги, отнесенные действующим законодательством в категорию 16+, без труда можно скачать в интернете. И это хорошо, если подросток прочтет стихи Есенина, «Мастера и Маргариту» Булгакова или «Анну Каренину» Толстого хотя бы с экрана компьютера. Хуже, если он привыкнет обходиться без книг.

«Это абсурд, затормаживающий развитие детей и негативно влияющий на их безопасность. Оторванные от большой культуры, они не получают концентрированного эмоционального опыта, накопленного человечеством», – считает Ямпольская.

Большинство экспертов поддержали предложение парламентариев по отмене промежуточной маркировки — от 0+ до 16+. Комитет получил письма, подписанные директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, продюсером Сергеем Сельяновым, прозаиком Евгением Водолазкиным, директором Российской государственной детской библиотеки Марией Веденяпиной и другими деятелями культуры. Они одобрили концепцию документа и просят как можно скорее снять излишнюю возрастную маркировку. Но и замечаний, не скрывают авторы законопроекта, в адрес разработчиков также поступило немало. Многие из них касаются предложения освободить от возрастной маркировки фильмы, созданные до 1991 года в Российской империи или в СССР.

Новая редакция предлагает ввести систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста. Она может быть выражена словосочетаниями «для семейного просмотра», «для дошкольников» и так далее.

Именно поэтому парламентарии решили переработать и заново внести в Госдуму законопроект об отмене избыточной возрастной маркировки. Новая редакция учитывает поступившие предложения и отзывы и будет регулировать только произведения литературы и искусства. Планируется, что поправки, касающиеся маркировки кинопродукции, будут подготовлены ко второму чтению документа.

Новая редакция предлагает ввести систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста. Она может быть выражена словосочетаниями «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей» и иными сходными по смыслу словосочетаниями, говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время все книги и произведения искусства, которые сейчас имеют маркировку 18+, в этой категории и останутся. Если на афише спектакля есть значок 18+, то детей могут не пустить в зрительный зал, уточняет Елена Ямпольская.

Таким образом, проект закона сохраняет ограничение 18+ для произведений литературы и искусства, но при этом избавляет организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной маркировки — 0+, 6+,12+ и так далее. Авторы рассчитывают, что после внесения в Госдуму документ будет рассмотрен палатой в первом чтении в ближайшее время.