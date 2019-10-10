Гороскоп 10 октября: Львам стоит избегать шумных компаний, Рыбы займутся спортом

Восход Солнца: 06:43

Заход Солнца: 17:50

Солнце в Весах.

Овен. День несет двойственную характеристику. В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние Меркурия на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери.

Телец. Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути неожиданных трудностей или рокового стечения обстоятельств, которые могут разрушить даже самые продуманные планы. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть. В личной жизни вероятны непонимание, обиды, разочарования и ссоры.

Близнецы. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Сегодня велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но Вам не следует забывать, что даже в таком положении вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей.

Рак. Благоприятный день. Проходит под знаком получения космической энергии. Вероятно, что сегодня Вы добьетесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. Может быть, Вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.

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Лев. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Для женщин-Львов велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Не исключены покупки. Мужчинам-Львам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья, ибо это негативно может сказаться на вашем здоровье.

Дева. Один из дней, которые следует провести в душевном равновесии и сосредоточенности на нравственных проблемах. Полезно снизить деловую активность и не обращать внимания на чужие амбиции. Творческие и высокодуховные люди могут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного.

Весы. День символизирует двойственность и противоречие. Не рекомендуется делать крупные покупки, заключать договоры, браки, подписывать важные документы. Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. В конце дня вам удастся собраться.

Скорпион. Благоприятный день для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Вероятно, сегодня у Скорпионов неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих.

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Стрелец. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что Ваша коммуникабельность окажет влияние на стиль и образ жизни. Однако во второй половине дня возможен неожиданный спор, который разрешится не в пользу Стрельцов.

Козерог. День крайне неблагоприятный. Жизненный потенциал начнет понижаться. Стремление объединять различных людей и точки зрения под своим знаменем может привести к разногласиям в коллективе или к негативным переменам в личной жизни.

Водолей. Звезды советуют женщинам-Водолеям умерить склонность к экстравагантным поступкам – желание быстрого успеха угрожает нервным срывом. Мужчины должны уделить больше внимания близкому человеку или детям. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к повышенному тону или силе авторитета.

Рыбы. В первую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Вторая половина дня благоприятна для гармоничных супружеских отношений. Всей семьей отправляйтесь в бассейн или на стадион. Выбирая, каким видом спорта заняться, помните, что профессионала из вас не получится, а потому не усердствуйте слишком.

Астролог: Вальдемар Небоходцев