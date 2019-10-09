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9октября
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сегодня, 20:29 0

Амурские полицейские за девять дней изъяли больше полуцентнера наркотиков

Амурские полицейские за девять дней изъяли больше полуцентнера наркотиков
Фото: pixabay.com

В Амурской области завершился шестой этап оперативно-профилактической операции «Мак–2019». Он продлился с 20 по 29 сентября. За это время из незаконного оборота изъяли 456 с половиной килограмма наркотиков. Возбуждено 106 уголовных дел.

По итогу шестого этапа операции заинтересованными ведомствами и службами проведены мероприятия по выявлению и осуществлению контроля за ходом уничтожения незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Землепользователям и землевладельцам вручено 24 предписания, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В ходе этапа операции возбуждено 106 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 456,5 килограмма наркотических средств. Из них 455,4 килограмма марихуаны, кило гашишного масла и 2,5 грамма гашиша.

Правоохранители выявили и задокументировали 47 административных правонарушений. К ответственности привлекли 34 потребителя. За незаконный оборот наркотических средств, приобретение, хранение, перевозку наркосодержащих растений привлечены 9 человек. Также наказаны четыре человека – они не приняли мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

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#закон #происшествия

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