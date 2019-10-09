Амурчане-разработчики приложения по доставке еды к поезду вышли в финал «Цифрового прорыва»

Участники из Амурской области вошли в число победителей финала конкурса «Цифровой прорыв». Марк Беззуб и Иван Шумилов из Благовещенска работали в команде над мобильным приложением по доставке еды к поезду.

Во время заявочной кампании на конкурс зарегистрировались более 1 200 жителей Дальневосточного федерального округа. Из них около 100 специалистов – из Амурской области.

Одним из победителей в финале конкурса стала команда «Аналитика и бизнес-внедрения». Участники представили мобильное приложение по доставке еды к поезду в номинации от «Федеральной пассажирской компании». Интересной особенностью решения стала возможность привлекать попутчиков к доставке заказа. По мнению разработчиков, вероятность того, что попутчик опоздает на свой поезд, гораздо ниже, чем у курьера, поэтому эта опция может стать довольно популярной. Кроме того, приложение позволяет выбирать нужные станции на карте и подгружать билеты в приложение из почты пользователя.

В Дальневосточной команде над прототипом решения работали Марк Беззуб и Иван Шумилов из Благовещенска, а также Валерия Рисаева из Хабаровска и Андрей Саяпин из Комсомольска-на-Амуре. Далее участники продолжат работу над проектами в рамках постконкурсной акселерации под руководством тренеров и представителей организаций, предложивших задания номинаций.

По словам программиста Марка Беззуба, выбор в пользу номинации в сфере РЖД был сделан единогласно всей командой, участники сразу поняли, что это задание даст им большой простор для творческой реализации. «Во время предзащиты мы поняли, что жюри заинтересовались нашим решением, но была еще одна команда, получившая с нами одинаковый балл. В этот момент мы, конечно, не были уверены в победе, но мы точно знали, что выложились полностью. Когда во время оглашения победителей со сцены прозвучало название нашей команды, я непроизвольно выкрикнул: "Ура!" Дальше все было как во сне – фотографии, поздравления, ни с чем несравнимая радость от победы. За эти три дня мы получили столько эмоций, сколько не каждый получает за год», – поделился участник команды.

«Хочу поздравить команду "Аналитика и бизнес-внедрения" с заслуженной победой! Ребята из Благовещенска прошли долгий и непростой путь: они успешно преодолели региональный этап конкурса и сумели обойти в финале более 600 сильнейших команд со всей России. С уверенностью могу сказать, что команда – гордость для всей Амурской области. Надеюсь, что их примеру последуют и другие специалисты со всего региона, и примут участие в "Цифровом прорыве" в будущем году», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Финал конкурса проходил 27–29 сентября в Казани и стал самым масштабным хакатоном в мире – он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3 000 специалистов IT-сферы из почти 650 команд. В течение хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта. Победителями стали 20 команд из разных регионов России. Они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.