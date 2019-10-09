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В Благовещенске пенсионеров учат скандинавской ходьбе

В Благовещенске пенсионеров учат скандинавской ходьбе

В областном центре Приамурья посетители отделения дневного пребывания центра «Доброта» обучаются скандинавской ходьбе и проводят чаепития в Первомайском парке.

В комплексном центре социального обслуживания населения продолжает работу отделение дневного пребывания для людей пожилого возраста. Это отделение открыли в рамках проекта «Долговременного ухода за пожилыми гражданами» и при совместном сотрудничестве центра «Доброта» с некоммерческой организацией – центром поддержки пожилых граждан, инвалидов, женщин и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Мария». Работа отделения направлена на повышение качества жизни пожилых граждан.

«Отделение дневного пребывания открыто в сентябре этого года и уже пользуется большим спросом у пожилых людей, – рассказала директор "Доброты" Оксана Подкорытова. – В центре с пожилыми людьми работают психологи, логопед, социальные работники. Для граждан мы проводим занятия физкультурой. На этой неделе амурчане с большим удовольствием осваивали технику скандинавской ходьбы и в Первомайском парке за чашкой горячего чая с бутербродами, конфетами и булочками любовались яркими красками осени, греясь под теплыми лучами солнца. Такое общение дает свои потрясающие результаты! Стоит ли говорить, что такое общение очень положительно влияет на здоровье и позитивный жизненный настрой у пожилых людей. Результат не заставил себя ждать. Наши бабушки и дедушки все чаще и чаще стремятся посещать отделение дневного пребывания. Они с огромным удовольствием воспринимают все новое, играют в игры, поют песни, занимаются спортом».

Для разнообразия досуга пожилых людей центр «Доброта» в дальнейшем планирует сотрудничать с «серебряным волонтерством», организациями здравоохранения, образования, физкультуры, экскурсионными компаниями, спортивными и танцевальными клубами.

Записаться в отделение дневного пребывания центра «Доброта» можно по телефону: (4162) 44-01-75, а посетить занятия можно по адресу: Благовещенск, улица Рабочая, 95.

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#жизнь #отдых #соцзащита #спорт

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