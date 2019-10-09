Многие участники голосования на Амур.инфо поддержали запрет курения на балконе
На Амур.инфо завершилось голосование на тему запрета курения на балконе. Большинство участников опроса поддержали ограничительную меру. Многие признались, что устали от дыма с соседних балконов.
Опрос на тему «Поддерживаете ли вы запрет курения на балконах?» продлился с 27 сентября по 4 октября. В голосовании приняли участие 1 066 человек. Поддержали запрет 517 из них. Из этого количества 425 респондентов (39,9 % от всех проголосовавших) выбрали вариант «Да, надоели курящие соседи и сигаретный дым». 79 человек (7,4 %) уверены: «Да, это необходимо для пожарной безопасности». 12 курильщиков (1,1 %) признались, что им несложно курить на улице. И всего один курящий согласился курить дома, раз на балконе нельзя.
Тех, кто не поддержал запрет, оказалось 411 человек. 237 из них (22,2 %) заявили: «Нет, это моя собственность, что хочу, то и делаю». 91 респондент (8,5 %) отметил: «Нет, невозможно контролировать каждый балкон». 83 курильщика (7,8 %) заверили, что соблюдают меры предосторожности при курении на балконе.
56 участников голосования (5,3 %) признались, что их не затронула тема. 18 опрошенных сочли необходимым поделиться своими мыслями по поводу запрета. Не считая тех, кто счел нужным поделиться возмущением действиями власти, а также недовольством законами и в целом страной, были и развернутые ответы с рассуждением. Два человека заявили о том, что не курят, поэтому запрет для них неактуален. Еще двум опрошенным надоело видеть окурки под балконами, поэтому они поддерживают запрет. Три человека усомнились – а будет ли действовать закон на деле? А один «закричал» прописными буквами о вреде курения, которое, по мнению автора комментария, нужно вообще запретить.
«Поддерживаю запрет, но только как запретить курильщику курить на его балконе, если в подъездах как курили, так и курят, несмотря на замечания и уговоры. Мой сосед слов не понимает, а злить его я не хочу, так как он мне потом дверь или машину подпалит. Если власти хотят бороться с курением, то пусть законодательно обяжут обслуживающие компании в подъездах специальные антивандальные датчики устанавливать, которые срабатывали бы и оповещали весь подъезд о задымлении при курении. Может, таким способом отпугивать желающих подымить в подъезде», – поделился наболевшим один из читателей.
«Сам не курю. Но где курящим вообще курить? В квартире? А если ребенок? В подъезде ведь тоже нельзя. Пусть хоть на балконе курят», – пожалел курильщиков респондент.
«С подъездами сначала бы разобрались, полиция не реагирует! То же и с балконами будет. Многие в квартирах курят, вонища по вентиляции, ну вот хоть все запретите, итог всем известен», – высказался один из опрошенных.
В среду, 9 октября, на Амур.инфо началось новое голосование. Редакция предлагает читателям ответить на вопрос «Должны ли школьные учителя приходить домой к ученикам с проверками?» Мнения принимаются до 19 октября.
Должны ли школьные учителя приходить домой к ученикам с проверками?
Просмотров всего: 167