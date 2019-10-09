Многие участники голосования на Амур.инфо поддержали запрет курения на балконе

Опрос на тему «Поддерживаете ли вы запрет курения на балконах?» продлился с 27 сентября по 4 октября. В голосовании приняли участие 1 066 человек. Поддержали запрет 517 из них. Из этого количества 425 респондентов (39,9 % от всех проголосовавших) выбрали вариант «Да, надоели курящие соседи и сигаретный дым». 79 человек (7,4 %) уверены: «Да, это необходимо для пожарной безопасности». 12 курильщиков (1,1 %) признались, что им несложно курить на улице. И всего один курящий согласился курить дома, раз на балконе нельзя.

Тех, кто не поддержал запрет, оказалось 411 человек. 237 из них (22,2 %) заявили: «Нет, это моя собственность, что хочу, то и делаю». 91 респондент (8,5 %) отметил: «Нет, невозможно контролировать каждый балкон». 83 курильщика (7,8 %) заверили, что соблюдают меры предосторожности при курении на балконе.

56 участников голосования (5,3 %) признались, что их не затронула тема. 18 опрошенных сочли необходимым поделиться своими мыслями по поводу запрета. Не считая тех, кто счел нужным поделиться возмущением действиями власти, а также недовольством законами и в целом страной, были и развернутые ответы с рассуждением. Два человека заявили о том, что не курят, поэтому запрет для них неактуален. Еще двум опрошенным надоело видеть окурки под балконами, поэтому они поддерживают запрет. Три человека усомнились – а будет ли действовать закон на деле? А один «закричал» прописными буквами о вреде курения, которое, по мнению автора комментария, нужно вообще запретить.

«Поддерживаю запрет, но только как запретить курильщику курить на его балконе, если в подъездах как курили, так и курят, несмотря на замечания и уговоры. Мой сосед слов не понимает, а злить его я не хочу, так как он мне потом дверь или машину подпалит. Если власти хотят бороться с курением, то пусть законодательно обяжут обслуживающие компании в подъездах специальные антивандальные датчики устанавливать, которые срабатывали бы и оповещали весь подъезд о задымлении при курении. Может, таким способом отпугивать желающих подымить в подъезде», – поделился наболевшим один из читателей.

«Сам не курю. Но где курящим вообще курить? В квартире? А если ребенок? В подъезде ведь тоже нельзя. Пусть хоть на балконе курят», – пожалел курильщиков респондент.

«С подъездами сначала бы разобрались, полиция не реагирует! То же и с балконами будет. Многие в квартирах курят, вонища по вентиляции, ну вот хоть все запретите, итог всем известен», – высказался один из опрошенных.

В среду, 9 октября, на Амур.инфо началось новое голосование. Редакция предлагает читателям ответить на вопрос «Должны ли школьные учителя приходить домой к ученикам с проверками?» Мнения принимаются до 19 октября.