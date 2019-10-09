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9октября
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сегодня, 18:16 0

Нарушители противопожарного режима могут получить штраф до полумиллиона рублей

Нарушители противопожарного режима могут получить штраф до полумиллиона рублей

За первую декаду октября в Амурской области зафиксировано 6 природных пожаров. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал начальник Амурской авиабазы Евгений Кутуков. С 10 октября на всей территории области вводится особый противопожарный режим. Этой осенью ожидается большое количество природных пожаров.

«У нас год на год никогда не похож. Так, в прошлом году у нас фиксировалось 433 пожара на площади более 2 миллионов гектаров. То есть погодные условия сформировались такие, что почти везде у нас стоял чрезвычайный класс пожарной опасности. Малейшая спичка – и сразу огнем охватывалась огромная территория. За таким пожаром иногда можно было и не угнаться даже на самолете», – рассказывает начальник Амурской авиабазы Евгений Кутуков.

По словам Евгения Кутукова, в 96 % случаев природных пожаров в области виноват человек. О штрафах, которые грозят нарушителям, также пойдет речь в программе «Простые вопросы».

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#пожары #Простые вопросы

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