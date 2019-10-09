Белогорского вандала, разбившего фотопоинт, сняла камера наблюдения

Фото: instagram.com/s.meliukov

Вандал, полностью разрушивший фотопоинт «Я люблю Белогорск», был запечатлен камерой наружного наблюдения. Момент совершения преступления в сквере «Жемчужина», где и стоял арт-объект, попал на видео.

«Посмотрели видео. Оно слабого качества, но основные моменты таковы, что в 5:46 утра 9 октября мужчина целенаправленно подошел к объекту со стороны Никольского шоссе, – рассказала начальник отдела городского хозяйства Ольга Алексеева. – Буквально за 30 секунд до этого мимо проезжал автомобиль. Убедительная просьба к этому водителю: пожалуйста, позвоните по телефону 02 или 2-14-80. Сейчас у всех стоят видеорегистраторы. Возможно, он поможет детализировать произошедшее».

Также власти Белогорска не исключают, что мужчина мог исполнять чей-то заказ. По мнению чиновников, об этом свидетельствуют его дальнейшие действия. «Самое интересное, что после того, как он повалил, тут же позвонил кому-то. На видео это хорошо видно. Могу предположить, что доложил кому-то, что задание выполнено. Это, конечно, предположение, но вряд ли вандалу кто-то позвонил рано утром по чистой случайности. Сложилось впечатление, что вандал исполнял чье-то поручение», – добавила Ольга Алексеева.

Сообщение об акте вандализма направлено в полицию. Сотрудники опросили свидетелей, сняли отпечатки пальцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего расследования.

Между тем в администрации Белогорска рассказали, что несколькими днями ранее фотозону уже пытались сломать, металлические крепления были погнуты, фотопоинт наклонен. Глава Белогорска поручил закрепить арт-объект. Это сделали накануне, 8 октября. Но уже ранним утром 9 октября арт-объект с признанием в любви к городу был полностью разбит.

Пять фотопоинтов «Я люблю Белогорск» появились в разных районах города по инициативе главы Белогорска Станислава Мелюкова в 2018 году. Первая фотозона была открыта к 159-летию города. Один из арт-объектов был направлен в одноименный город-побратим в Крым, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.