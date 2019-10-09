Оксана Степанова: мы будем обжаловать решение суда

Амурский уполномоченный по правам предпринимателей Оксана Степанова прокомментировала ИА «Амур.инфо» приговор суда, вынесенный в отношении нее. Бизнес-омбудсмен не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор.

«Мы будем обжаловать однозначно. Дойдем до Верховного суда. Все уголовное дело построено на тех фактах, что якобы Степанова торговала алкоголем. Это ничем не подтверждается. Кроме того, мои адвокаты, сами в прошлом работники прокуратуры и следственных органов, выявили очень много нарушений в ходе расследования уголовного дела… Факт продажи алкоголя просто голословен. Да, была контрольная закупка сделана, была лицензия на основании этой контрольной закупки. Было административное наказание, выплачен штраф. Остальное уголовное разбирательство касается именно моей должности, я считаю», – прокомментировала Амур.инфо Оксана Степанова.

Также бизнес-омбудсмен высказалась по поводу отставки, куда ее «отправили» некоторые СМИ. Она назвала эту информацию недостоверной. На официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Оксана Степанова по-прежнему числится бизнес-омбудсменом Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 3 октября городской суд Свободного вынес приговор в отношении Оксаны Степановой. Ее признали виновной в незаконной торговле алкоголем и приговорили к штрафу в 3,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось о противостоянии Оксаны Степановой и правоохранительных органов.