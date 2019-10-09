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9октября
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сегодня, 17:09 7

Оксана Степанова: мы будем обжаловать решение суда

Оксана Степанова: мы будем обжаловать решение суда

Амурский уполномоченный по правам предпринимателей Оксана Степанова прокомментировала ИА «Амур.инфо» приговор суда, вынесенный в отношении нее. Бизнес-омбудсмен не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор.

«Мы будем обжаловать однозначно. Дойдем до Верховного суда. Все уголовное дело построено на тех фактах, что якобы Степанова торговала алкоголем. Это ничем не подтверждается. Кроме того, мои адвокаты, сами в прошлом работники прокуратуры и следственных органов, выявили очень много нарушений в ходе расследования уголовного дела… Факт продажи алкоголя просто голословен. Да, была контрольная закупка сделана, была лицензия на основании этой контрольной закупки. Было административное наказание, выплачен штраф. Остальное уголовное разбирательство касается именно моей должности, я считаю», – прокомментировала Амур.инфо Оксана Степанова.

Также бизнес-омбудсмен высказалась по поводу отставки, куда ее «отправили» некоторые СМИ. Она назвала эту информацию недостоверной. На официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Оксана Степанова по-прежнему числится бизнес-омбудсменом Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 3 октября городской суд Свободного вынес приговор в отношении Оксаны Степановой. Ее признали виновной в незаконной торговле алкоголем и приговорили к штрафу в 3,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось о противостоянии Оксаны Степановой и правоохранительных органов.

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#бизнес #закон #суды

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Комментарии
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  • Абрахман

    Абрахман
    44 минуты назад

    Сейчас будет исполнять жертву политических репрессий, господи сидела бы уж в своей столовке на пятой точке...

  • Алгебра

    Алгебра
    43 минуты назад

    Так была лицензия или нет?! Вопрос же в этом.

  • Абрахман

    Абрахман
    37 минут назад

    Правоохранители не совсем сумасшедшие же такую глыбищу на одних понтах морщить. Значит за дело, значит не было

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    29 минут назад

    Ничего не слышала о том, защищала ли г-жа Степанова кого из предпринимателей. Пока только на себя родимую и работает. Тисленко хоть слышно было и видно...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    25 минут назад

    С русским у Оксаны плоховато.

  • Лаконика

    Лаконика
    11 минут назад



    Бизнес-омбудсмен не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор.



    Омбудсвумен же.

    Ну или женщина-бизнес-омбудсмен, так даже эффектнее :)

  • Vlad73

    Vlad73
    2 минуты назад

    К сожалению у нас в стране суды не становятся на сторону предпринимателя.

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