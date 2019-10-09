Китайский фермер разводит свиней-гигантов

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Гигантских свиней размером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине – столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае. Вес такого животного достигает 500 килограммов.

Свиней огромных размеров хозяин выращивает специально. Их стоимость составляет 10 тысяч юаней, или примерно 1,4 тысячи долларов. Это в три раза выше среднемесячного реального дохода в регионе.

Таким образом в Китае борются с последствиями эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). В результате массовой гибели животных страна испытывает острый дефицит продукции на рынке. Оптовые цены на свинину выросли более чем на 70 %, при том что поголовье уменьшилось в августе 2019 года на 39 %. Это привело к тому, что фермеры стараются максимально откормить животных, пишут «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Если средний вес свиньи, выращиваемой на убой, составляет 110 килограммов, то сейчас этот показатель на некоторых крупных фермах увеличился до 140 килограммов. Это может увеличить прибыль хозяйств на 30 %, сказал старший аналитик консалтинговой компании Линь Гофа.

Такая тенденция не ограничивается только мелкими хозяйствами. По словам эксперта, крупные производители в Китае также пытаются увеличить вес выращиваемых свиней.