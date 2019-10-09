Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 1

Как раньше выглядели известные люди Благовещенска (видео)

Как раньше выглядели известные люди Благовещенска (видео)

Корреспондент Альфа ТВ вспомнил, как 10, 20, а то и почти 30 лет назад выглядели знаменитые амурские политики, руководители и журналисты.

Для этого он поднял программы первого частного телевидения Благовещенска «АРТ-видео» 90-х годов, выпуски программы «Альфа-новости» телекомпании «Альфа-канал» с 2002 по 2008 год. На кадрах бывшие политики – Виктор Черемисин, Игорь Горевой, нынешние депутаты Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов, Сергей Труш, Ольга Петайчук, журналисты Сергей Логвинов, Александр Ярошенко, Эльвира Оверченко, а также начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

В сентябре редакция Альфа ТВ опубликовала на своей странице в Инстаграме первую такую подборку, на которой запечатлены нынешний губернатор Приамурья Василий Орлов, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, мэр Благовещенска Валентина Калита, экс-мэр Александр Мигуля, экс-губернатор Амурской области Леонид Коротков и другие.

Просмотров всего: 925

#Дальний Восток #политика

распечатать


Общество

Амурские Короли не смогли обогнать Палево
Власть 16

Я просто брал ипотеку: как Александр Козлов убеждал Владимира Путина, что ДФО нужна ипотека под 2 % (видео)
Происшествия

Житель Приморья забил до смерти мать и покалечил бабушку
Власть 3

Экс-депутат Госдумы от Амурской области может возглавить ЕАО
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    31 минута назад

    Губернатор шикарный!)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь