Как раньше выглядели известные люди Благовещенска (видео)

Корреспондент Альфа ТВ вспомнил, как 10, 20, а то и почти 30 лет назад выглядели знаменитые амурские политики, руководители и журналисты.

Для этого он поднял программы первого частного телевидения Благовещенска «АРТ-видео» 90-х годов, выпуски программы «Альфа-новости» телекомпании «Альфа-канал» с 2002 по 2008 год. На кадрах бывшие политики – Виктор Черемисин, Игорь Горевой, нынешние депутаты Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов, Сергей Труш, Ольга Петайчук, журналисты Сергей Логвинов, Александр Ярошенко, Эльвира Оверченко, а также начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

В сентябре редакция Альфа ТВ опубликовала на своей странице в Инстаграме первую такую подборку, на которой запечатлены нынешний губернатор Приамурья Василий Орлов, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, мэр Благовещенска Валентина Калита, экс-мэр Александр Мигуля, экс-губернатор Амурской области Леонид Коротков и другие.