В Благовещенске АКС продают имущество экс-владельца «управляек» Антона Тарана

Фото: АО «Амурские коммунальные системы»

Объект находится в Благовещенске по адресу: улица Северная, 163. На 6 028 квадратных метрах земли располагается двухэтажное административное здание площадью 670,9 квадратных метра. Второй этаж разбит на офисные помещения с отдельным входом. На первом этаже также находятся кабинеты и действующая сауна (владелец на данный момент арендует квадраты).

Как сообщают Амурские коммунальные системы, объект в отличном состоянии. Есть современный ремонт, пожарно-охранная сигнализация, интернет.

Кроме того, на территории базы расположены 14 гаражных боксов с высотой ворот 6 метров и 19 гаражей с высотой ворот 3,5 метра. Их общая площадь – 2 287,7 квадрата. Боксы оснащены автоматическими вертикальными секционными воротами.

На продаваемом объекте имеются нежилое помещение 178,3 квадрата и проходная – 6 квадратов. Все здания отделаны металлосайдингом в едином стиле. Территория имеет ограждение из металлического полотна с автоматическими откатными воротами (длина – 7 метров), двое металлических распашных ворот (3,5 метра и 4 метра).

АКС уточняет, что производственная база для коммунальщиков недвижимость не профильная, поэтому объект решили продать.

Стоимость всего комплекса – 140 миллионов 50 тысяч рублей. Цена не окончательная, новому владельцу готовы сделать скидку. Контакты для связи: +7(4162)77-42-58; +7914- 061-51-53.

Как сообщало Амур.инфо, бывший директор ряда благовещенских управляющих компаний Антон Таран задолжал «Амурскими коммунальными системам» несколько сотен миллионов рублей. Деньги за тепло и воду, оплачиваемые жителями, не доходили до ресурсоснабжающей организации в размере отпущенного ресурса.

Задолженности Таран оплатил недвижимостью. В собственность АКС перешли офисное здание по адресу: улица Горького, 300, а также производственная база на улице Северной, 163. Кроме того, к АКС отошло нежилое помещение, находящееся на улице Театральной, 135.

В 2014 году было принято решение о принудительном банкротстве ряда «Домоуправлений». На деятельность управляющих компаний обратили внимание ФСБ, МВД, СК и прокуратура. Сразу несколько уголовных дел было заведено в отношении руководителей «Домоуправлений» № 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13. В процессе они все были объединены в одно дело. В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом.

Позже, 8 ноября 2017 года, Таран был признан виновным в попытке коммерческого подкупа. На этом он попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. В итоге ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей, а также запретили занимать руководящие должности в течение полутора лет. Позже стало известно, что сумму штрафа уменьшили до 29 миллионов 900 тысяч рублей.

На начало 2018 года задолженность амурских банкротных управляющих компаний перед АКС превысила 424 миллиона рублей. В ряде случаев эта задолженность перешла на руководителей. Несколько директоров были осуждены за растрату.