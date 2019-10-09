Благовещенка пожаловалась на постоянный детский плач в частном детсаду (видео)

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, работающая в офисном здании в центре города. Она пожаловалась на непрекращающиеся детские крики и плач, доносящиеся из частного детского сада, расположенного на первом этаже. По словам горожанки, она узнала, что детей в качестве наказания закрывают в темноте в туалете.

«Уже второй день над детьми издеваются в частном детском саду. Пытаемся достучаться, не открывают. На телефоны не отвечают. Дети могут плакать – это понятно, я сама мама, и все это знаю. Но, когда дети с 8:30 до 12:00 в истерике и испуге кричат, это уже ненормально. Вчера вообще было ощущение, что ребенку закрывают рот. Девочка кричала, потом резко затихала, затем резко взахлеб начинала плакать, и так в течение 10 минут. Крики стоят до третьего этажа. И никто не успокаивает детей, у них просто истерика», – рассказала благовещенка, работающая в одном из офисов.

Со слов девушки, накануне она разместила объявления в Инстаграме, в аккаунте одной из «барахолок», с просьбой откликнуться тех родителей, чьи дети посещают этот детсад. «Мужчина ответил, что у него знакомая там работала нянечкой, и она рассказала, что в качестве наказания детей закрывают в туалете и выключают свет. Пожарный выход детсада выходит как раз на нашу сторону, к нашим офисам, я смотрела в замочную скважину и видела, что в туалете сегодня действительно не горел свет и оттуда доносился плач», – добавила обеспокоенная благовещенка.

Через ту самую замочную скважину девушка попыталась снять видео, кадры она прислала в редакцию Амур.инфо. На них действительно слышен плач ребенка. Горожанка уже обратилась в управление образования города, но там, говорит она, ответили, что частными детскими садами не занимаются. «Уполномоченный по правам ребёнка в командировке, и кроме неё никто не предпринимает никаких действий. У меня нет ничего личного к этому детскому саду. Просто разрывается сердце от детского плача», – заключила девушка.

Корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с заведующей детским садом, которая рассказала, что никаких издевательств над детьми нет, а плач связан с адаптацией малышей.

«Я бы очень хотела, чтобы эти жалующиеся люди приходили к нам по утрам и помогали нашим нянечкам. Детки ходят к нам с сентября, времени прошло совсем мало, у них идет адаптация. Это нормально, что они плачут. Родители в курсе этого, более того, у нас есть видеокамеры, и можно просмотреть, как проходит день у детей. У нас есть один, скажем так, проблемный ребенок. Он уже не один детсад поменял, с ним тяжело, родители знают о его проблемах, и он, конечно, много плачет. Но это не значит, что его кто-то наказывает или как-то издевается над ним. Этого нет», – прокомментировала заведующая.

Со слов заведующей, детский сад посещают 10 детей в возрасте от 1,5 до 2,2 лет. Малышам тяжело привыкать к новому месту и новым людям. Информацию о том, что детей закрывают в туалете, заведующая опровергла.

«У нас в туалете окно, поэтому там в принципе темноты быть не может. И вообще, у нас весь садик светлый. А слышимость в здании хорошая, поэтому, конечно, слышно, как дети плачут. Говорят, что воспитатель их не успокаивает, а как надо успокаивать? Так, чтобы слышали люди этажом выше? Орать на ребенка в ответ? Конечно, никто на детей не кричит. Собирать слухи тоже странно. Приходите и проверяйте, зачем вы говорите о том, чего не знаете? И еще вопрос – если кто-то когда-то видел какие-то наказания, работая у нас няней, то почему не воспрепятствовал? То есть это соучастник, получается», – высказалась заведующая.

Тем временем информацию не оставили без внимания в областной прокуратуре. В пресс-службе ведомства сообщили, что прокурору города Благовещенска поручено провести проверку по факту публикации в СМИ. Также проверку проведет полиция.