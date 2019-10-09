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9октября
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сегодня, 16:27 1

В Благовещенске легковушка заехала на припаркованные автомобили (видео)

В Благовещенске легковушка заехала на припаркованные автомобили (видео)
Фото: кадр видео

9 октября в Благовещенске произошло необычное ДТП: легковушка заехала на припаркованные автомобили. Момент происшествия удалось запечатлеть на видео.

Как сообщает инстаграм-паблик skaner28, происшествие случилось в районе перекрестка улиц Ленина и Политехнической.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что участниками ДТП стали три автомобиля – Toyota Passo, Toyota Vitz и Honda Insight. По предварительной информации, люди не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • дед

    дед
    49 минут назад

    каскадёр - ша 0)))

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