В Благовещенске легковушка заехала на припаркованные автомобили (видео)

Фото: кадр видео

9 октября в Благовещенске произошло необычное ДТП: легковушка заехала на припаркованные автомобили. Момент происшествия удалось запечатлеть на видео.

Как сообщает инстаграм-паблик skaner28, происшествие случилось в районе перекрестка улиц Ленина и Политехнической.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что участниками ДТП стали три автомобиля – Toyota Passo, Toyota Vitz и Honda Insight. По предварительной информации, люди не пострадали.