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9октября
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сегодня, 16:26 0

В России выписан первый штраф за зажигательное курение на балконе

В России выписан первый штраф за зажигательное курение на балконе
Фото: ria.ru

Первый в России штраф за курение на балконе получил житель городе Изобилье Ставропольского края. После того как 3 октября мужчина покурил на балконе многоквартирного дома, начался пожар.

Как сообщает «Российская газета», возгорание быстро ликвидировали. Его площадь составила около половины квадратного метра. «Причина пожара – неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», – уточнили в региональном управлении МЧС. По заявлению ведомства, виновному грозит административная ответственность и штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 1 октября в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, по которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, а также общежитий и гостиниц. При этом в МЧС уточнили, что курение разрешено, если при этом не создается угроза пожарной безопасности. Таким образом, случай на Ставрополье стал первым поводом применить новые нормы.

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#закон #МЧС #пожары #происшествия

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