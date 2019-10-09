Благовещенка испугалась за девочку, высовывавшуюся из окна на втором этаже

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Оксана. Она рассказала об инциденте, который произошел 9 октября. Из окна одного из домов на улице Красноармейской опасно высовывалась девочка 6-7 лет. Горожанка опасалась, что ребенок свалится вниз.

«Там мальчик был у нее под окном. Не знаю, может, одноклассник или кто… Она с ним разговаривала, они игрались. Сейчас он пошел домой, она закрыла окошко. Видимо, родителей нет, а выходить нельзя, вот она с ним через окошко [общается]», – сообщила Оксана.

Женщина уточнила, что это окно находится на втором этаже. Оксана обращалась к девочке, чтобы та перестала, говорила, что это опасно. Но ребенок не внял наставлениям.