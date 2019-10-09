Съемки фильма о Юлии Началовой начались со скандала

В конце сентября 2019 года «Первый канал» начал съемки фильма-биографии о Юлии Началовой. Однако в первый же месяц работы разгорелся скандал, который грозит занятым в проекте артистам серьезными штрафами.

Слухи о съемках сериала, посвященном Началовой, появились в начале лета. Пресс-секретарь скончавшейся певицы Анна Исаева была против съемок фильма о своей подопечной. Позднее стало известно, что Исаева снялась в сериале, сыграв в камео. Съемки с ее участием уже завершены.

Главные роли в картине исполняют Марина Орлова и Алексей Гаврилов, который сыграет супруга Началовой. Известно, что Орлова успела рассказать о полученной роли друзьям, а Гаврилов сообщил о начале съемок в Инстаграме. При этом, как сообщает РИА ФАН, разглашение запрещено условиями контракта. За это актера ждет серьезный штраф. После начавшегося скандала Гаврилов сразу удалил пост, но оплатить нарушение контракта ему все равно придется.

Алдонин позднее заявил, что никто не обращался к нему за консультацией по поводу съемок сериала.

Подробности создания кино создатели пытались удержать в строгом секрете и даже родителей артистки попросили воздержаться от комментариев. Известно, что отец и мать покойной певицы дали согласие «Первому каналу» на съемки картины. Родственники артистки также предоставили личные вещи для съемок.

Параллельно с этим снимается документальный фильм о певице. Продюсер фильма, музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский сообщил, что он «не снимает комедии, в отличие от Первого канала, который на главные роли в сериале взял актеров юмористического телеканала ТНТ».

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Болезнь и неожиданная смерть Началовой активно обсуждались в СМИ, высказывалось огромное количество версий и слухов. Бурное обсуждение Началовой, ее жизни и смерти, имущественного и семейного положения продолжаются до сих пор.