Жительницу областного центра Приамурья возмутило поведение подростков

Жительница Благовещенска сфотографировала подростков, которые, по ее мнению, пьют спиртное. Они расположились возле дома № 17 на Игнатьевском шоссе.

По словам женщины, неподалеку находятся школы. Возможно, подростки на фото являются ученицами этих учебных заведений. «Сегодня около 14 часов заметила парня и двух девушек, которые пили пиво и курили. Они сидели возле подъезда. На вид – лет 14–15. Девчонок этих я видела впервые, а парня неоднократно», – рассказала автор фото.

На снимке запечатлены девушка в спортивном костюме и кедах, сидящая на корточках с бутылкой в руке. Качество фото не позволяет идентифицировать напиток в бутылке, которую она держит в руке. Напротив нее стоят двое других подростков.

На вопрос корреспондента ИА «Амур.инфо» – «Обращались ли вы в полицию?» – женщина ответила отрицательно.

В управлении МВД России по Амурской области сообщили, что при подозрении на недостойное поведение несовершеннолетних необходимо немедленно позвонить по номерам 02 или 102. «Будет проведена проверка информации, на указанное место выедет сотрудник ПДН или любой ближайший экипаж полиции», – сообщили в ведомстве.