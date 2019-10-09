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сегодня, 15:16 12

Жительницу областного центра Приамурья возмутило поведение подростков

Жительницу областного центра Приамурья возмутило поведение подростков

Жительница Благовещенска сфотографировала подростков, которые, по ее мнению, пьют спиртное. Они расположились возле дома № 17 на Игнатьевском шоссе.

По словам женщины, неподалеку находятся школы. Возможно, подростки на фото являются ученицами этих учебных заведений. «Сегодня около 14 часов заметила парня и двух девушек, которые пили пиво и курили. Они сидели возле подъезда. На вид – лет 14–15. Девчонок этих я видела впервые, а парня неоднократно», – рассказала автор фото.

На снимке запечатлены девушка в спортивном костюме и кедах, сидящая на корточках с бутылкой в руке. Качество фото не позволяет идентифицировать напиток в бутылке, которую она держит в руке. Напротив нее стоят двое других подростков.

На вопрос корреспондента ИА «Амур.инфо» – «Обращались ли вы в полицию?» – женщина ответила отрицательно.

В управлении МВД России по Амурской области сообщили, что при подозрении на недостойное поведение несовершеннолетних необходимо немедленно позвонить по номерам 02 или 102. «Будет проведена проверка информации, на указанное место выедет сотрудник ПДН или любой ближайший экипаж полиции», – сообщили в ведомстве.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    ВСЕ, как всегда! Быстренько сфотать и, в АИ, чтобы быть первой, а какие то действия предпринять, ну, что вы, пускай кто-нибудь другой... Молодец, тетя!

  • Сара сара

    Сара сара
    1 час назад

    А вы бы что сделали??? Бутылку пива им о бошку разбили, я бы вообще прошла мимо, плевать я хотела на нариков и алкашню всякую , а тетя правильно сдела, что хоть в амур инфо обратилась, а в полицию только идиот пойдет, из за этих тупорылых малолеток еще не хватало проблем себе наживать

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Сидят подростки, никого не трогают. Что-то пьют, не факт что пиво. Что за люди такие, которым до всего есть дело.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Если ты не напился в 15-вырастешь ущербным дегенератом-нравоучителем.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    кто то сидит, что то пьет. А мимо идет д....л с телефоном и синдромом все снимать.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    И всем "хорошим" гражданам до всего есть дело.Влезают в любые уличные движухи с целью перевоспитания ,не боясь отхватить "люлей".Совсем на голову отбитые,чесслово(встречал таких лично)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Сара сара

    А вы бы что сделали??? Бутылку пива им о бошку разбили, я бы вообще прошла мимо, плевать я хотела на нариков и алкашню всякую , а тетя правильно сдела, что хоть в амур инфо обратилась, а в полицию только идиот пойдет, из за этих тупорылых малолеток еще не хватало проблем себе наживать.

    Зачем же в крайность "ударяться"? В АИ и то правильно спросили: "А в полицию Вы звонили?" И не нужно туда ходить...

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    1 час назад

    что то пьет, что то курит. Если то что надо курит, привлекать гопоту!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Kadet_84

    Зачем же в крайность "ударяться"? В АИ и то правильно спросили: "А в полицию Вы звонили?" И не нужно туда ходить...



    А Вы наивные, придется, и не один раз, и не одну бумажку подписать, а в случае отказа расскажут что это ваш долг, еще и пригрозят укрывательством/препятствием следствию и тд. Вы попробуйте, очень занимательная бюрократия, или Вы думаете просто так никто не хочет связываться с гос органами?

  • Свинина

    Свинина
    1 час назад

    Сара сара

    А вы бы что сделали???



    мы бы купили ребятам банку шпрот, хлеба и огурцов

    негоже без закуски квасить, тем более в общественном месте

  • brb

    brb
    1 час назад

  • anschutka

    anschutka
    49 минут назад

    Подростки пьют и курят - никогда такого не было и вот опять

    А то, что даже за гаражи заныкаться не потрудились - это да, безобразие

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