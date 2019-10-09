Благовещенка на улице защитила ребенка от агрессивных собак (видео)

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Жительница Благовещенска Виктория рассказала ИА «Амур.инфо» о происшествии, которое случилось 9 октября в районе КПП. Там свора собак проявила агрессию по отношению к девочке 7-8 лет. Горожанка пришла на помощь ребенку.

«Я шла в сторону поликлиники. И где магазин "Дисконт" – за ним есть бугор, вроде бывшее бомбоубежище, – девочка спускалась оттуда, а за ней свора собак. Они наверху остались, а одна большая за ней бежала и рычала. Девочка убежала, но хотела вернуться. Но вернуться она не могла, потому что эта собака на нее кидалась и кидалась. И ребенок в угол забился. Я уже подошла, взяла ее за руку и увела оттуда. Передала маме», – рассказала Виктория.

Горожанка уточнила, что девочка не пострадала. По словам благовещенки, эти собаки не трогают взрослых, но атакуют детей.