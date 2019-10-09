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сегодня, 15:06 9

Благовещенка на улице защитила ребенка от агрессивных собак (видео)

Благовещенка на улице защитила ребенка от агрессивных собак (видео)
Фото: кадр видео

Жительница Благовещенска Виктория рассказала ИА «Амур.инфо» о происшествии, которое случилось 9 октября в районе КПП. Там свора собак проявила агрессию по отношению к девочке 7-8 лет. Горожанка пришла на помощь ребенку.

«Я шла в сторону поликлиники. И где магазин "Дисконт" – за ним есть бугор, вроде бывшее бомбоубежище, – девочка спускалась оттуда, а за ней свора собак. Они наверху остались, а одна большая за ней бежала и рычала. Девочка убежала, но хотела вернуться. Но вернуться она не могла, потому что эта собака на нее кидалась и кидалась. И ребенок в угол забился. Я уже подошла, взяла ее за руку и увела оттуда. Передала маме», – рассказала Виктория.

Горожанка уточнила, что девочка не пострадала. По словам благовещенки, эти собаки не трогают взрослых, но атакуют детей.

Просмотров всего: 1794

#дети #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Julia13-13

    Julia13-13
    2 часа назад

    Наверно дети обижали этих собак ....

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    Наверно этим собакам шкура жмет

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Женщине-грамоту!

    Собак-расстрелять!

  • pacificstrong

    pacificstrong
    2 часа назад

    ага, собаки пушистые такие

  • Сара сара

    Сара сара
    1 час назад

    Да там гадюшник такой, посмотрите, никогда ничего не убиралось,не косилось, полынь в человеческий рост, бездорожье, (вот тебе и программа чистый город) поэтому в таких местах и плодятся собаки

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Первомайский парк, улица Фрунзе, когда уже зашевелятся и выловят ту стаю из семи псин, что там живет и на всех кидается? Заявка на отлов в обработке уже больше полумесяца, видимо ждут, когда опять ребенка загрызут....

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Около Самбери уже тоже неплохая банда подросла и постоянные бои за территорию с другой сворой там проходят на жд путях.

  • peeter

    peeter
    39 минут назад

    В советские времена отлавливали и отстреливали и правильно делали. "Любители животных" только в основном дурью маяться, делом занялись бы.Было время заготавливал веники и сено для копытных,ремонтировал кормушки в лесу и зимой отстреливал собак, за отдельную плату за каждую голову.

  • Плевать

    Плевать
    36 минут назад

    Julia13-13

    Наверно дети обижали этих собак ....



    Зоошиза такая зоошиза, она всегда оправдание найдёт, ведь пёсики просто так не нападают, бешенством не болеют, от голода не нападают, на детей не нападают как на лёгкую цель...

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