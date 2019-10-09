За две пятилетки Циолковский сделают самым современным в Амурской области

За 10 лет в Циолковском построят новую школу, три детских сада, молодежный культурный центр, современный стадион и парк Победы. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития ЗАТО Циолковский до 2030 года рассмотрели на заседании правительства Амурской области.

В разработке плана принимала участие межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей Роскосмоса, правительства области и администрации ЗАТО Циолковский.

«Циолковский должен стать самым современным населенным пунктом Амурской области. Много здесь создается с нуля и по последнему слову техники. Нигде в стране сейчас не строится новый город, только в Амурской области. Космический центр должен быть удобным для тех горожан, которые тут живут уже долгое время, а также для уникальных специалистов, которые приедут сюда строить и обслуживать космодром. Вы помните, что в сентябре совещание по развитию города Циолковский и космодрома Восточный провел у нас президент Владимир Путин. Руководство страны придает этому большое значение. Поэтому мы обязаны отнестись к этой работе максимально ответственно», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Проект долгосрочного плана формировался исходя из прогноза численности населения Циолковского. На сегодняшний день в городе проживает 6 785 жителей, а к 2030 году мы ожидаем рост до 17 900 человек. Общий объем финансирования при этом составит более 29 миллиардов рублей. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Значительную часть от этой суммы на развитие города выделено корпорацией Роскосмос», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Чтобы обеспечить всем необходимым растущее число населения Циолковского, до 2028 года планируется ввести 175 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры, включая дорожную сеть, объекты ЖКХ, внутридомовые и спортивные площадки. В следующем году планируется к сдаче первая очередь жилых домов на 2 100 человек, а к 2028 году город должен быть полностью обеспечен жильем с учетом прогноза роста населения. При этом не забудут и про капитальный ремонт всех 33 домов в старом районе Циолковского.

По словам главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, большое внимание в долгосрочном плане развития города уделяется развитию образовательной инфраструктуры. На средства Роскосмоса в 2021 году в микрорайоне Звездный построят новое образовательное учреждение на 825 школьников, а в ближайшие несколько лет проведут реконструкцию действующей школы, которая может принять более 1 200 учеников. Не оставят без внимания и самых юных жителей Циолковского. Так, до 2030 года в городе появятся три новых детских сада. Каждый рассчитан на 230 малышей и полностью закроет потребность в местах.

Также в современном микрорайоне Звездный ожидается строительство многофункционального молодежного культурного центра. Он включит в себя культурно-досуговый центр, краеведческий музей, библиотеку, центр космического детского технического творчества и хореографический зал.

Согласно плану развития города, значительно изменится и коммунальная инфраструктура Циолковского. Ремонтировать предстоит систему тепло- и водоснабжения, а также канализацию. Общая протяженность этих сетей составит 60 километров. В планах также перевод городской котельной на газовое топливо, что позволит снизить плату за тепло для граждан.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию строящегося комплекса зданий медико-санитарной части, строительство современного футбольного стадиона, зданий загса и правоохранительных органов, парка Победы, а также реконструкция сквера имени Юрия Гагарина, сообщает правительство Амурской области.