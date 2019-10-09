Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 8

Амурского бизнес-омбудсмена Оксану Степанову оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Амурского бизнес-омбудсмена Оксану Степанову оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Свободненский городской суд вынес приговор амурскому уполномоченному по правам предпринимателей Оксане Степановой. За незаконную торговлю алкоголем ее оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. В распоряжении редакции Амур.инфо оказался приговор суда от 3 октября 2019 года.

Из документа следует, что на скамье подсудимых по одному и тому же делу оказались уроженка Свободного Оксана Степанова и бухгалтер одного из ИП. Обе обвинялись по статье 171.3 Уголовного кодекса – «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Судя по материалам суда, Оксана Степанова приходится матерью бизнесмену, у которого в Свободном работает ресторан. «Фактически все обязанности и функции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, взяла на себя мать предпринимателя Оксана Степанова, – сообщается в приговоре. – В силу занимаемой должности ей был известен порядок розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при этом в целях незаконного личного обогащения ее и сына, то есть из корыстных побуждений, было принято решение организовать розничную продажу алкоголя в ресторане вопреки действующему законодательству». Другими словами, в ресторане торговали алкоголем без лицензии, и происходило это с августа 2017 года по январь 2018 года.

Оксану Степанову признали виновной в совершении преступления и назначили ей штраф 3 миллиона 500 тысяч рублей. Она должна выплатить его в течение 2 месяцев с момента вступления приговора в законную силу. Бухгалтеру организации назначили штраф в 400 тысяч.

Неофициально известно, что факт незаконной торговли выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Амурского управления МВД. Затем материалы дела были переданы в следственный комитет. Оба силовых ведомства, а также Амурская областная прокуратура, чей сотрудник являлся гособвинителем в суде, отказались давать какие-либо комментарии на этот счет.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о противодействии амурского бизнес-омбудсмена Оксаны Степановой и правоохранителей. Так, в ноябре 2017 года в эфире программы «Простые вопросы» Оксана Степанова выступила с обвинениями в адрес амурских полицейских, которые, по ее словам, вымогают деньги у бизнесменов. Позже, летом 2018 года, в интернете было опубликовано видео, снятое в том самом свободненском ресторане «Тропикана». На кадрах – сотрудники полиции, которые пришли в заведение с обыском.

Корреспондент Амур.инфо обратился к Оксане Степановой, чтобы получить ее комментарий по ситуации.

Просмотров всего: 2352

#бизнес #закон #торговля #происшествия #суды #криминал

распечатать


Общество 2

Оксана Степанова: мы будем обжаловать решение суда

сегодня, 17:09
Общество 2

В Благовещенске АКС продают имущество экс-владельца «управляек» Антона Тарана

Происшествия 1

В Благовещенске легковушка заехала на припаркованные автомобили (видео)
Происшествия

В России выписан первый штраф за зажигательное курение на балконе
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Амурского МВД.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Какая интересная новость!!!!

    Всех чиновников надо так же проверить.

  • Абрахман

    Абрахман
    2 часа назад

    Интересные люди занимают должности в правительстве Амурки. Многое им позволено....

  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    Амурского МВД - нет такого органа. Управления МВД может?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    А омбудсмен не крыша переводится?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    оштрафовали и оставили при должности?

    Заменить некем или все желающие занять такую хорошо оплачиваемую (думаю)

    должность все такие?

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    Круто! Прикрывалась должностью!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Приплыли... Кстати, почему не комментируют?

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь