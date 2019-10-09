Амурского бизнес-омбудсмена Оксану Степанову оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

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Из документа следует, что на скамье подсудимых по одному и тому же делу оказались уроженка Свободного Оксана Степанова и бухгалтер одного из ИП. Обе обвинялись по статье 171.3 Уголовного кодекса – «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Судя по материалам суда, Оксана Степанова приходится матерью бизнесмену, у которого в Свободном работает ресторан. «Фактически все обязанности и функции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, взяла на себя мать предпринимателя Оксана Степанова, – сообщается в приговоре. – В силу занимаемой должности ей был известен порядок розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, при этом в целях незаконного личного обогащения ее и сына, то есть из корыстных побуждений, было принято решение организовать розничную продажу алкоголя в ресторане вопреки действующему законодательству». Другими словами, в ресторане торговали алкоголем без лицензии, и происходило это с августа 2017 года по январь 2018 года.

Оксану Степанову признали виновной в совершении преступления и назначили ей штраф 3 миллиона 500 тысяч рублей. Она должна выплатить его в течение 2 месяцев с момента вступления приговора в законную силу. Бухгалтеру организации назначили штраф в 400 тысяч.

Неофициально известно, что факт незаконной торговли выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Амурского управления МВД. Затем материалы дела были переданы в следственный комитет. Оба силовых ведомства, а также Амурская областная прокуратура, чей сотрудник являлся гособвинителем в суде, отказались давать какие-либо комментарии на этот счет.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о противодействии амурского бизнес-омбудсмена Оксаны Степановой и правоохранителей. Так, в ноябре 2017 года в эфире программы «Простые вопросы» Оксана Степанова выступила с обвинениями в адрес амурских полицейских, которые, по ее словам, вымогают деньги у бизнесменов. Позже, летом 2018 года, в интернете было опубликовано видео, снятое в том самом свободненском ресторане «Тропикана». На кадрах – сотрудники полиции, которые пришли в заведение с обыском.

Корреспондент Амур.инфо обратился к Оксане Степановой, чтобы получить ее комментарий по ситуации.