В Приамурье усилится ветер до 15-18 метров в секунду

10 октября по Амурской области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-18 метров в секунду. В Благовещенске ветер должен усилиться до 14 метров в секунду.

О приближении непогоды сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

Ведомство предупреждает, что при усилении ветра на территории Приамурья возможно возникновение аварийных ситуаций, увеличение случаев травматизма. Амурчан при усилении ветра просят держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, исключить нахождение под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по номерам: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.