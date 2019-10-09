Пользователи Инстаграма сообщают о проблемах с приложением

С проблемой столкнулись пользователи из Греции, Германии, Польши, США, Великобритании, Белоруссии, Франции, Японии, Бразилии и Аргентины. В России также наблюдаются сбои в работе программы, но только в западной части страны.

По информации сервиса, большая часть пользователей испытывает сложности с просмотром новостной ленты (45 процентов), ещё 45 процентов – с просмотром историй, 10 процентов не могут выложить свои фотографии в ленту.