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9октября
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сегодня, 14:26 0

Пользователи Инстаграма сообщают о проблемах с приложением

Пользователи Инстаграма сообщают о проблемах с приложением
Фото: Webster2703 с сайта Pixabay

Сбой в работе Инстаграма наблюдается 9 октября во многих странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

С проблемой столкнулись пользователи из Греции, Германии, Польши, США, Великобритании, Белоруссии, Франции, Японии, Бразилии и Аргентины. В России также наблюдаются сбои в работе программы, но только в западной части страны.

По информации сервиса, большая часть пользователей испытывает сложности с просмотром новостной ленты (45 процентов), ещё 45 процентов – с просмотром историй, 10 процентов не могут выложить свои фотографии в ленту.

Просмотров всего: 175

#технологии

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