Амурскую область отнесли к регионам с высокой смертностью от алкоголя

ВВ качестве источников информации издание использовало сведения региональных органов статистики и Росстата. Согласно приведенной инфографике, в Амурской области число умерших от алкоголя в 2018 году на 10 тысяч населения составило 4-6.

Инфографика: РБК

У большинства географических соседей Приамурья ситуация лучше: показатель Приморского края – менее одного, Хабаровского – 1-2. У Магаданской области показатель хуже, чем у Амурской, – более 6.

Регионы Дальнего Востока издание называет лидерами по смертности из-за алкоголя.

В 2018 году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тысяч россиян.