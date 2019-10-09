Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 9

Амурскую область отнесли к регионам с высокой смертностью от алкоголя

Амурскую область отнесли к регионам с высокой смертностью от алкоголя
Фото: pixabay.com

РБК составил рейтинг регионов России с самой высокой смертностью населения от алкоголя. В него вошла и Амурская область, где, как выяснилось, этот показатель высокий.

ВВ качестве источников информации издание использовало сведения региональных органов статистики и Росстата. Согласно приведенной инфографике, в Амурской области число умерших от алкоголя в 2018 году на 10 тысяч населения составило 4-6.

Инфографика: РБК

У большинства географических соседей Приамурья ситуация лучше: показатель Приморского края – менее одного, Хабаровского – 1-2. У Магаданской области показатель хуже, чем у Амурской, – более 6.

Регионы Дальнего Востока издание называет лидерами по смертности из-за алкоголя.

В 2018 году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тысяч россиян.

Просмотров всего: 288

#жизнь

распечатать


Происшествия

В Благовещенске легковушка заехала на припаркованные автомобили (видео)
Происшествия

Благовещенка испугалась за девочку, высовывавшуюся из окна на втором этаже

Происшествия 7

Благовещенка на улице защитила ребенка от агрессивных собак (видео)
Власть 15

Я просто брал ипотеку: как Александр Козлов убеждал Владимира Путина, что ДФО нужна ипотека под 2 % (видео)
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    2 часа назад

    Сделайте государственную монополию на алкоголь и не станет паленки и прочих суррогатов. Кто нарушит- тому от 15 лет. Вопрос решится.

  • баловень

    баловень
    2 часа назад

    Так и жизнь в амурке не все хотят по тому и бухают.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    2 часа назад

    дДепрессивный регион значит,раз поголовное пьянство

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    На наши пенсии и зарплаты-только напицца,закусив гречей За сим у меня все

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Смотрю, у синьки-чмо появилось новое оправдание: "Я бухой дегенерат - это Путин виноват".

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Все взрослые люди-один пьет,другой колется.А поучать взрослых людей-так себе забава.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Феофан Фофонович

    Сделайте государственную монополию на алкоголь и не станет паленки и прочих суррогатов. Кто нарушит- тому от 15 лет. Вопрос решится.



    1. Далеко не все умирают от паленки.

    2. Если отдать гос-ву, это триллионы рублей из бюджета, т.к нужно будет выкупать все заводы.

    3. Гос-во будет монополистом, а это крайне плохо для экономики.

    4. Цены будут брать с потолка.

    5. Вырастит огромное кол-во самогонщиков. И помирать от суррогата станут еще больше.

  • anschutka

    anschutka
    54 минуты назад

    Неудивительно - пивнух с каждым годом всё больше и больше :(

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь