Амурскую область отнесли к регионам с высокой смертностью от алкоголя
РБК составил рейтинг регионов России с самой высокой смертностью населения от алкоголя. В него вошла и Амурская область, где, как выяснилось, этот показатель высокий.
ВВ качестве источников информации издание использовало сведения региональных органов статистики и Росстата. Согласно приведенной инфографике, в Амурской области число умерших от алкоголя в 2018 году на 10 тысяч населения составило 4-6.
Инфографика: РБК
У большинства географических соседей Приамурья ситуация лучше: показатель Приморского края – менее одного, Хабаровского – 1-2. У Магаданской области показатель хуже, чем у Амурской, – более 6.
Регионы Дальнего Востока издание называет лидерами по смертности из-за алкоголя.
В 2018 году злоупотребление спиртным стало причиной смерти 48 тысяч россиян.
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