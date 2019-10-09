В благовещенскую колонию пытались передать фломастеры с гашишной начинкой

В одну из амурских колоний пытались пронести наркотики. Запрещенное вещество спрятали внутри фломастеров. Внимание сотрудников на подозрительные маркеры обратила служебная собака.

Это произошло в колонии № 8, которая находится в Благовещенске. Попытка доставки наркотиков в исправительное учреждение пресекли сотрудники при помощи служебной собаки. Внутри фломастеров обнаружили смолообразную массу темно-зеленого цвета. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая показала, что это гашишное масло \общей массой более 18 граммов.

В отношении гражданина, пытавшегося передать наркотики в колонию, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области.