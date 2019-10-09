Амурские Короли не смогли обогнать Палево

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Голосование за российский населенный пункт с самым веселым названием запустил в интернете сервис путешествий Tutu.ru. В дальневосточную десятку вошло амурское село Короли, однако обойти сахалинское Палево амурчанам не удалось.

Судя по итоговым результатам голосования, среди населенных пунктов регионов Дальнего Востока на первом месте с большим отрывом – село Палево в Сахалинской области. За него отдано более 6 тысяч голосов. Село Короли Амурской области заняло позицию в середине списка – 5 место и более 1 700 голосов.

«Сахалинская область и населенный пункт Палево за явным преимуществом обошли Верхнего Парня и всех остальных конкурентов по дальневосточной отборочной десятке. Теперь они сразятся в финале с Мухоудеровкой, Хохотуем, Свиногорьем и Бухалово», – пишут организаторы конкурса в соцсетях.

Вот так выглядит полный список претендентов на выход в финал.

1-е место – Палево (Сахалинская область): 6 236 голосов; 2-е место – Верхний Парень (Магаданская область): 2 354 голоса; 3-е место – Мыс Африка (Камчатская область): 1 098 голосов; 4-е место – Башмак (Еврейская АО): 1 006 голосов; 5-е место – Короли (Амурская область): 1764 голоса; 6-е место – Камень-Рыболов (Приморский край): 708 голосов; 7-е место – Графский Берег (республика Якутия): 610 голосов; 8-е место – Резиденция (Хабаровский край): 416 голосов; 9-е место – Угольные Копи (Чукотский АО): 364 голоса; 10-е место – Горячий Пляж (Сахалинская область): 322 голоса.

Как выяснилось, населенный пункт Верхний Парень на самом деле правильно нужно произносить с ударением на втором слоге во втором слове – Верхний ПарЕнь.

Амурское село Короли расположено в Октябрьском районе, неподалеку от райцентра – села Екатеринославка. По данным на 2018 год, в Королях проживают около 200 человек – королей, как пошутили организаторы конкурса.

Глава села Мария Кузьмина в ответ на вопрос корреспондента Амур.инфо засмеялась и сообщила, что об участии родного села в конкурсе узнала от односельчан. «Честно говоря, не поняла, как мы туда попали, – сказала глава села. – Мне кажется у нас название не то что веселое, а необычное. Свое название село получило в 1902 году. Сюда заехали переселенцы, начали прокладывать железную дорогу, и был инженер Королев. Вот и назвали село Короли». Кстати, сельсовет правильно называется не Королевский, а Королинский.

Между тем конкурс на самое веселое название продолжается. Победителей сначала выбирают в регионах, затем пройдет финальное голосование. Сейчас за победу бьются населенный пункт Мошонки из Калужской области, Хренище из Воронежской, Ишаки из Чувашии, Лом-Комары из Кировской области и другие.