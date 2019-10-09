В минтрансе рассказали, почему ремонт амурских дорог затянулся на месяц

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Сроки ремонта дорог в Амурской области затянулись на месяц, сообщили в региональном минтрансе. И пояснили, что ремонтная кампания сдвинулась из-за наводнения: все силы пришлось направить на восстановление подтопленных участков. Но выводы сделаны, а также изменен подход к проведению ремонтной кампании в следующем году.

В Приамурье продолжается ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На него в этом году предусмотрен 921 миллион рублей, 476 из которых – деньги федерального бюджета, остальные – областного. Основное участие в проекте в этом году принимает Благовещенск.

«Мы, конечно, сегодня хотели бы подвести итоги, но к большому нашему сожалению, реализация проекта еще осуществляется. Причина – масштабное наводнение. Организации были задействованы в ремонте на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. В результате вся ремонтная кампания на месяц сдвинулась. Стоит задача для всех подрядных организаций завершить работы до 18 числа (октября). Сроки окончания контрактов, практически всех, – 31 октября. Мы считаем, что основные объекты до этого времени сдадим. Останутся, может быть, незначительные работы по обустройству», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Он также отметил, что, учитывая ситуацию с затянувшимися сроками по ремонтной кампании, министерство изменит подход к подготовке к ремонту на следующий год. «На самом деле, мы учимся. И учиться нам есть чему. Проект очень масштабный. Учатся работать подрядчики, учатся все. Сегодня дорожная отрасль восстанавливается на всей территории РФ. (...) Какие мы сделали для себя уроки и как мы выстраиваем перспективную работу: сегодня мы формируем участки, которые войдут в ремонтную кампанию 2020-2021 года. Задача – сделать смету и провести конкурсные процедуры до 25 ноября. Мы даем возможность подрядным организациям, которые выиграют конкурсы, максимально подготовиться к реализации мероприятий. Мы считаем, с появлением положительных температур они смогут приступить к работам, заблаговременно приобрести необходимые материалы и в сроки ввести объекты», – сказал министр.

Из федерального бюджета областному центру на ремонт дорог выделили 405 миллионов рублей. 99 миллионов – дополнительно, в рамках софинансирования из областного бюджета. Кроме того, Благовещенску была предоставлена субсидия на ведение дорожной деятельности в размере 176 миллионов рублей.

Из 22 участков, на которых запланировано сделать ремонт в Благовещенске, полностью завершены 13. На девяти работы заканчивают, они связаны с частичными асфальтобетонными работами и в основном с обустройством – нанесением разметки, установкой лееров, знаков. На благовещенских дорогах трудятся 4 подрядчика.

«У нас многоступенчатый контроль, который позволяет выявить недостатки со стороны подрядчика. Мы выносим им рекомендации. Есть замечания по срокам, организации работ. Поводов внести их в черный список нет. Даже если при эксплуатации дорог выяснится, что что-то нарушено, в большинство случаев попадает под гарантийные обязательства. В течение 5 лет подрядчик обязан исправить», – сказал первый заммэра Олег Имамеев.

После наводнения сильно пострадали дороги Михайловского, Константиновского, Мазановского и Селемджинского районов. Трассе регионального значения Введеновка – Февральск – Экимчан был нанесен колоссальный урон. Из областного бюджета на ее восстановление направлено почти 100 миллионов рублей. При этом, в общей сложности на ремонт всех дорог региона направлено 200 миллионов.

«Это серьезные средства для областного бюджета. Мы отменили практически всю программу ремонтную, которая была предусмотрена на региональную сеть. Некоторые объекты мы реализуем, но от чего-то пришлось отказаться, они обязательно войдут в ремонтную кампанию 2020 года. Мы восстановили везде проезды, сделали это оперативно благодаря самоотверженной работе подрядных организаций, которые находятся в Селемджинском и Мазановском районах. Они работали в круглосуточном режиме», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Приамурье всего подтоплено 500 километров дорог, стихия разрушила 190 километров. Пострадали 10 мостов, 2 из них – в Михайловском районе – восстановили. Александр Зеленин сообщил, что совместно с минтрансом страны и Федеральным дорожным агентством была создана рабочая группа, которая оценивала нанесенный дорожной инфраструктуре ущерб. «Ущерб – 1 миллиард 700 миллионов. Мы обратились в минтранс и Федеральное дорожное агентство, чтобы нам выделили помощь из федерального бюджета. Вопрос на рассмотрении. В этом году попросили 50 миллионов. На следующий год – миллиард», – сказал он.

В последующем, пояснили в минтрансе, действие программы «Безопасные и качественные дороги» планируют расширять на региональные дороги.

«Задача нацпроекта – к 2024 году довести до норматива 50 процентов региональных дорог. По статистическим данным, которые были у нас до 2019 года, процент соответствия региональных дорог области был 75 процентов. Это, конечно, не соответствует действительности. Была проведена диагностика дорог, она дала заключение, что норме соответствует 33 процента дорог. Для выполнения нацпроекта нам необходимы дополнительные средства – полтора миллиарда в год. Решение по этому поводу в федеральном минтрансе пока не принято», – подытожил Зеленин.