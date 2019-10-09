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сегодня, 13:16 16

Я просто брал ипотеку: как Александр Козлов убеждал Владимира Путина, что ДФО нужна ипотека под 2 % (видео)

Я просто брал ипотеку: как Александр Козлов убеждал Владимира Путина, что ДФО нужна ипотека под 2 % (видео)

В распоряжении Амур.инфо появились кадры беседы президента РФ Владимира Путина и главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова. Разговор состоялся во время проведения Восточного экономического форума-2019 до того, как Путин объявил о введении дальневосточной ипотеки по рекордно низкой ставке в 2 %.

Александр Козлов рассказал президенту, что сам брал ипотеку и объяснил, что по текущим ставкам, заём на квартиру на Дальнем Востоке доступен семьям с уровнем дохода от 70 тысяч рублей.

Амур.инфо публикует расшифровку беседы Владимира Путина и Александра Козлова.

А. Козлов: Мы посмотрели продукты, которые сегодня наш банк предлагает, предлагает под 9 и 11 (процентов – Прим.ред.). 13 банков у нас на Дальнем Востоке.

В. Путин: Здесь считаешь по-минимуму, а здесь по максимуму, поэтому получается минус, так не бывает.

А. Козлов: Владимир Владимирович, я объясню сейчас. Я просто брал ипотеку. Получается, сейчас тот продукт, который работает на Дальнем Востоке под 9 %, доходность должна быть 70 тысяч, платеж 27 тысяч рублей. Мы посчитали: двухкомнатная квартира стоимостью где-то 3 с половиной миллиона рублей у нас может позволить всего 1 700 семей. Мы хотели его сделать под 2 %, мы посчитали банковский – такая доходность, такой платеж.

В. Путин: Получается, как средняя аренда.

А. Козлов: Да, получается, люди, молодежь, они не аренду платят коммерсантам или у бабушек снимают.

В. Путин: А платят за свое жилье.

А. Козлов: Да. До 20 лет. Первичный взнос – 10 %. Я с департаментом Минфина поработал. Получается, мы можем 8 с половиной тысяч принять и поработать по этому поводу.

Владимир Путин в итоге согласился с доводами министра.

«Мы совсем недавно ввели здесь (на Дальнем Востоке – Прим.ред.) льготную ставку по ипотеке – ниже, чем в среднем по стране в 5 процентов. Коллеги убедили меня в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, да это и потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее. Предлагаю запустить эту программу уже в этом году и сроком на 5 лет. Объясню почему: потому что, во-первых, мы должны будем внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящиеся полномочия», – сказал президент во время выступление на ВЭФ.

Как сообщало Амур.инфо, участниками ипотеки под 2 % могут стать некоторые категории дальневосточников. Это молодые семьи, состоящие в браке не менее одного года, возраст супругов не должен превышать 36 лет. При этом хотя бы у одного из супругов должна быть прописка в любом регионе Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из банков-участников программы. Список финансовых организаций находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.

Просмотров всего: 1770

#Дальний Восток #жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • Гродеков

    Гродеков
    4 часа назад

    я посчитал-я проверил-мания величия

  • кержак

    кержак
    4 часа назад

    ...ну так он же про себя рассказывал а не про тебя. а так бы сказал что мы с Градековым посчитали...)))

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    Это и есть ИНСТИТУТЫ государственные!!

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    Оне так работают.

  • Терминатор

    Терминатор
    4 часа назад

    Вот как это видео смотреть и не ругаться?! Три вагона и тележку отборных матов вам, господа властьимущие, в догонку!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    брал наверное на коттедж в Белогорье)))

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Ну да, прям перед выступлением подошел раскидал быстренько и тут же Путин утвердил... да там уже до этого "правильные счетоводы" раскидали Путину как выгодно рабов к ДВ привязать с минимальными затратами.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    А "возраст супругов не должен превышать 36 лет" откуда появилось?... Речь же о 35 велась?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Myxira

    А "возраст супругов не должен превышать 36 лет" откуда появилось?... Речь же о 35 велась?



    потому что 35 лет включительно

  • Пипич

    Пипич
    3 часа назад

    И почему вообще нужно ограничивать возраст, а если нужно улучшить ж/у уже живущим здесь специалистам, которые из-за цен на жилье планируют переезд?

  • Пипич

    Пипич
    3 часа назад

    И почему вообще нужно ограничивать возраст, а если нужно улучшить ж/у уже живущим здесь специалистам, которые из-за цен на жилье планируют переезд?

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Потому, что государственные ИНСТИТУТЫ все просчитали и так решили.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    nerro

    Myxira

    А "возраст супругов не должен превышать 36 лет" откуда появилось?... Речь же о 35 велась?



    потому что 35 лет включительно



    Мне кажется, что "35 включительно" и "не должен превышать 36 лет" - разные понятия. Или я ошибаюсь...

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Почему Козлов всегда под присмотром Трутнева? Это что бы лишнего с дуру не ляпнул, или он просто кукла в руках Трутнего, куда тот его поставит, речь ему какую даст, тот там стоит, то и говорит, а кукловод наблюдает! )))

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Потому что они вместе работают, а если Козлов один будет, то это как будто его работа, а не совместная

  • ЛайКа

    ЛайКа
    14 минут назад

    Дайте порог хотя бы в 40!

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