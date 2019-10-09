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Житель Приморья забил до смерти мать и покалечил бабушку

Житель Приморья забил до смерти мать и покалечил бабушку
Фото: pixabay.com

Житель Чугуевского района Приморского края предстанет перед судом за жестокое избиение своих мамы и бабушки. Одна из жертв – мать обвиняемого – от полученных травм скончалась.

Прокурор Чугуевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину будут судить за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека и за причинение вреда здоровью средней тяжести. По версии следствия, преступление было совершено 12 марта 2019 года в селе Ясное Чугуевского района.

Как сообщает прокуратура Приморского края, фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью. Сын избил 58-летнюю мать табуретом. Смерть женщины наступила от полученных телесных повреждений, осложнившихся шоком тяжелой степени.

Жестокое избиение пыталась остановить 82-летняя бабушка. От внука ей досталось несколько ударов руками, ногами и сапогом по голове и лицу. Получив сотрясение головного мозга, перелом руки и ушибы, пенсионерка выжила.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на долгий срок.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды

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