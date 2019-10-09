Пить или не пить: в Белогорске обсудили проблемы водоснабжения

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В Белогорске обсудили качество питьевого водоснабжения. Проблемный вопрос рассмотрели на административном совете при главе города, с участием правоохранительных и надзорных органов, руководителей ресурсоснабжающих предприятий. Водоснабжение населения Белогорска осуществляется из 8 водопроводов. В половине из них повышенное содержание железа в подземных водах.

«Водозаборы используют 48 глубоководных скважин с глубиной залегания 250-420 метров. Они достаточно надежно защищены от поверхностного загрязнения, поэтому по микробиологическим показателям в 2019 году все пробы соответствовали требованиям санитарных норм и правил, – пояснила ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Галина Зенкова. – Вода по санитарно-химическим показателям из скважин не соответствует требованиям по содержанию железа в 22 % проб. Качество воды ухудшается и из-за вторичного загрязнения на этапе транспортировки воды по водопроводным сетям. Основная причина – ветхие водопроводные сети, износ которых составляет более 80 %».

Специалисты Водоканала отмечают, что согласно протоколу территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых 2000 года месторождения Белогорска содержат 180 скважин, которые соответствуют правилам СанПиНа, за исключением повышенного содержания железа и марганца.

«Снизить содержание железа в питьевой воде можно только специализированной станцией обезжелезивания. Но в городе водозаборные скважины расположены таким образом, что объединить их представляется возможным только в микрорайоне “Центральный”, “Транспортный”, “Амурсельмаш”, “Южный” и “Рембаза”, – рассказала заместитель генерального директора Водоканала Белогорска Надежда Литвиненко. – У остальных 17 одиночных скважин такой возможности нет. Мы просчитали, для того чтобы на каждом водозаборе стояла станция обезжелезивания, необходимо как минимум 250 миллионов рублей. Но, к сожалению, мы не можем за счет собственных средств осуществить установку станций, даже исходя из того, что дебиторская задолженность предприятия 37 миллионов, население не платит за услуги водоснабжения и водоотведения. А те ремонтные работы, которые предприятие выполняет, субсидируются муниципалитетом».

При этом Водоканал Белогорска вошел в областную программу «Чистая вода», но реализация ее намечена с 2022 по 2024 год. В рамках программы Белогорск надеется на выделение 140 миллионов рублей для выполнения первоочередных мероприятий по улучшению качества питьевой воды.

«Ситуация на самом деле сложная, потому как связана с ветхим и аварийным состоянием сетей. Поэтому я даю поручение управлению ЖКХ начать работу по передвижке срока исполнения программы “Чистая вода” на 2020-2021 годы. Также необходимо собрать статистику всех аварийных ситуаций, произошедших на водоканале в том числе и с канализацией, подготовить анализ и направить в министерство ЖКХ», приводит слова главы Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.