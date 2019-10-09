В Амурской области японцам предложат отправиться в грибные туры и покорить хребет Тукурингра

С 24 по 27 октября в городе Осака (Япония) состоится международная туристическая выставка Tourism Expo Japan 2019, на которой презентуют туристические возможности Амурской области. Регион представят три компании.

Дальневосточный туристический центр «Амур» расскажет об экскурсионных маршрутах по Благовещенску и объектах технотуризма: Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС, космодроме Восточный. Участники выставки смогут узнать об уникальных конструкциях космодрома. В частности, о семиярусной мобильной башне обслуживания, высотой 52 метра. Подобного сооружения нет ни на одном российском космодроме.

На выставке представят единственный на территории ДФО аэрокосмический музей, который расположен в Ивановке. Гостям предложат попробовать космическое питание и экологически чистые продукты: вино из амурского винограда, домашний сыр. Посетители выставки смогут увидеть и работы ремесленников.

«Японцы все больше интересуются Приамурьем не только как территорией, где можно налаживать деловые контакты и реализовывать проекты, но и как местом для отдыха и культурно-познавательного туризма. Наша задача максимально распространить информацию о туристических возможностях региона. В Амурской области есть, что показать и чем удивить жителей других стран», – рассказал директор Дальневосточного аэрокосмического музея Владимир Косьяненко.

Амурский предприниматель-путешественник Андрей Давыдюк решил предложить японцам грибные туры. В тайге на севере произрастает удивительный гриб мацутакэ. В России его называют «японским трюфелем». Этот деликатес особенно ценится в кухне азиатских стран. Уникальность гриба в очень тонком аромате – смеси сосновой смолы и корицы. Японцы ценят этот продукт за антиоксидантные свойства. Небольшие экземпляры стоят несколько десятков долларов, а стоимость килограмма мацутакэ может доходить до 2 тысяч долларов. В России рестораторы не используют его в меню из-за сложности поиска и доставки, а многие грибники считают поганками.

Еще одно направление, которое по мнению амурчан может заинтересовать японских туристов, северная тайга. В Зейском районе Амурской области уже действуют 15 маршрутов. Наиболее популярный – восхождение на одну из самых высоких и мистических вершин хребет Тукурингра. Точкой притяжения туристов может стать и горный хребет Эзоп, расположенный в Селемджинском районе. Путешественники из разных регионов посещают его в течение всего года. В ближайшее время туда отправится экспедиция, чтобы найти оптимальный маршрут для подъема и спуска туристических групп.

Поездка в Японию пройдет в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при содействии Центра поддержки экспорта Амурской области. Выставка может помочь реализовать новые возможности в индустрии туризма. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 тысяч человек. В прошлом году в выставке презентовали себя 136 стран и регионов мира, и 1441 компания, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.